HABER

Buteflika, Bağımsız Seçim Denetim Komisyonu'nu feshetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 00:33 | Son Güncelleme

Buteflika, Bağımsız Seçim Denetim Komisyonu'nu feshetti

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 2016'daki anayasal düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan Bağımsız Seçim Denetim Komisyonu Başkanı ve üyelerinin görevine son verdi.

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, 18 Nisan'daki seçimlerin yapılmayacağını ve 5. dönem adaylıktan çekildiğini açıklayan Buteflika, Bağımsız Seçim Denetim Komisyonu Başkanı Abdulvehhab Derbal ile komisyon üyelerinin görevine son veren bir kararnameye imza attı. Komisyon bu kararnameyle feshedilmiş oldu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, 5. dönem adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını belirtti.

Buteflika, bir süredir tedavi için bulunduğu İsviçre'den dün ülkesine dönmüştü.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

PARTNERBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmediBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmedi
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın, buraya Truva atı olarak geliyor (3)Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın, buraya Truva atı olarak geliyor (3)
Tek kelimeyle vahşet! Babasının mezarı başında...Tek kelimeyle vahşet! Babasının mezarı başında...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Cumhurbaşkanlığı seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Kiracısının fotoğraflarını şehre yaydı! Sebebi pes dedirtti!

Kiracısının fotoğraflarını şehre yaydı! Sebebi pes dedirtti!

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Takla atan aracı kaldırırken ölümle burun buruna geldiler!

Tam o an! Ölümden döndüler!

Adana büyük facia! Balık tutmak için kurdukları çadır sonları oldu!

Büyük facia! 5 kişi çadırın içinde ölü bulundu!

Tek kelimeyle vahşet! Babasının mezarı başında annesini boğarak öldürdü

Tek kelimeyle vahşet! Babasının mezarı başında...

Hastanede asansör faciası: Yaralılar var!

Hastanede asansör faciası: Yaralılar var!

Başkent’te EGO otobüsü araca çarptı: 2’si ağır 5 yaralı

Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

Burhan Kuzu'nun acı günü

Burhan Kuzu'nun acı günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.