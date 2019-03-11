Buteflika Cezayir’e Döndü

Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika 5. Dönem başkanlığa aday olmasına yönelik protestoların devam ettiği bir sırada ülkeye döndü.

82 yaşındaki Buteflika 2 haftadır Cenevre’de tedavi görüyordu.

2013 yılında geçirdiği inmenin ardından kamuoyunda çok nadiren görünen Buteflika’nın sağlığının beilinenden daha ciddi olduğu belirtiliyor.

Buteflika'nın ülkeye döndüğü günde protesto gösterileri devam etti. Başkent Cezayir'de binlerce öğrenci Buteflika'ya karşı düzenlenen gösteride biraraya geldi.

Buteflika’nın 5. Dönem devlet başkanlığına adaylığına yönelik protestolar 3. haftasına girmiş durumda. Protestolar ülke sınırını da aştı. Paris’te de Buteflika’yı protesto gösterileri vardı.

1999 yılından bu yana ülkeyi yöneten Buteflika 5. dönem başkanlık için geçen hafta resmi başvuruda bulunmuş, kazanması durumunda sadece bir yıl daha görev yapacağını ardından yeni seçimler düzenleneceğini kaydetmişti.

