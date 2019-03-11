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Buteflika, Cezayir’in yeni başbakanını atadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 23:09 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, istifa eden Başbakan Ahmed Uyahya’nın yerine İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi’yi getirdi.Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın cumhurbaşkanlığına adaylığını geri çekmesinin ardından Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya istifa etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, istifa eden Başbakan Ahmed Uyahya’nın yerine İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi’yi getirdi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın cumhurbaşkanlığına adaylığını geri çekmesinin ardından Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya istifa etti. Uyahya’nın istifasının ardından Buteflika, mevcut İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi’yi yeni başbakan olarak atadı.
Buteflika, ülkede 18 Nisan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini ve 5. dönem için aday olmayacağını açıklamıştı.

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