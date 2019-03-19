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"Buteflika görev süresinin dolmasıyla yönetimden ayrılabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 23:36 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın herhangi bir uzatma yoluna gitmeden 28 Nisan'da görev süresinin dolmasıyla birlikte yönetimden ayrılabileceği öne sürüldü

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakın medya grubu, Buteflika'nın herhangi bir uzatma yoluna gitmeden 28 Nisan'da görev süresinin dolmasıyla birlikte yönetimden ayrılabileceğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığına yakın Nehar Medya Grubu'na bağlı "ALG 24" internet sitesi ile Nehar gazetesinde yer alan haberde, Buteflika'nın birkaç gün içinde Cezayir halkına hitaben bir mesaj yayımlayarak, 28 Nisan'da görev süresinin dolmasıyla yönetimden ayrılacağını duyurabileceği belirtildi.

Haberde, "Buteflika'nın geleceğine dair bugüne kadar 3 senaryo vardı; birincisi istifa etmesi, ikincisi sağlık durumu nedeniyle anayasal 'boşluk' maddesinin uygulanması, üçüncüsü ise görev süresinin dolmasıyla yönetimden ayrılması ki üçüncü senaryo tercih edildi." ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca "Görev süresinin dolmasıyla birlikte istifa etmesinin bir anlamı yok. Sağlık durumu nedeniyle 'boşluk' ilan edilmesi ise gerçekçi değil çünkü daha önce adaylığını açıklamıştı. Anayasal meşruiyete bağlı biri olan Buteflika'nın görev süresinin dolmasının ardından iktidarını sürdürmesi mümkün değil." denildi.

Cumhurbaşkanı Buteflika, dün yaptığı açıklamada, ulusal diyalog konferansını düzenleme taahhüdünü yineleyerek, halkın her kesiminin temsil edileceği konferansta ülkeye sıçrama yaptıracak kritik kararlar alınacağını ifade etmişti.

Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayirliler söz konusu kararlarla "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Cezayir seçim

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