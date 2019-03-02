HABER

Buteflika karşıtı gösteride 56'sı polis 63 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 01:16 | Son Güncelleme

Buteflika karşıtı gösteride 56'sı polis 63 kişi yaralandı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto için başkent Cezayir'de düzenlenen gösterilerde 7 vatandaş ile 56 polis yaralandı, 45 gösterici gözaltına alındı.

Devlet televizyonunda yer alan habere göre, Cezayir Emniyet Genel Müdürlüğü, başkent Cezayir'de düzenlenen gösterilerde 56 polisin yaralandığını duyurdu.

Gösterilerde yedi vatandaşın yaralandığı, bir otele saldırı düzenleyen ve bir aracı ateşe veren 5 kişinin de arasında olduğu 45 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen göstericiler arasında çıkan izdiham sırasında 60 yaşında epilepsi hastası bir kişinin hayatını kaybettiğine dair haberler medyada yer alırken, söz konusu bilgi herhangi bir resmi kaynak tarafından henüz doğrulanmadı.

Dün başkent Cezayir'in merkezi başta olmak üzere çeşitli kentlerde toplanan göstericiler, Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Korkunç kaza! Erdoğan'ın konvoyunda görevlilerdi...Korkunç kaza! Erdoğan'ın konvoyunda görevlilerdi...
Bakan Soylu, gençlerle türkü söylediBakan Soylu, gençlerle türkü söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buteflika Cezayir gösteri gözaltı yaralı

En Çok Okunan Haberler

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Kulüpler Birliği'nden G.Saray açıklaması!

Kulüpler Birliği'nden G.Saray açıklaması!

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TIR ile özel harekat polislerini taşıyan minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Korkunç kaza! Erdoğan'ın konvoyunda görevlilerdi...

Akılalmaz olay! Küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi öldürdü

Akılalmaz olay! Tartıştığı kişiyi...

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.