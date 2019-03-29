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Buteflika önemli müttefiklerinden TAJ Partisi'nin desteğini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

Cezayir'de iktidarın en önemli müttefiki olarak görülen İslami eğilimli TAJ Partisi, ordunun 102. maddenin uygulanması çağrısına destek verdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de iktidarın en önemli müttefiklerinden biri kabul edilen İslami eğilimli Cezayir'in Umudu İçin Birlik (TAJ) Partisi, ordunun ülkedeki siyasi krizin aşılması için cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa maddesinin uygulanması çağrısına destek verdiğini açıkladı.

TAJ partisi İlideri eski Bayındırlık Bakanı Ammar Gul, yaptığı yazılı açıklamada, Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in "cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102. maddesinin yürürlüğe girmesi" çağrısını desteklediklerini belirtti.

Madde uygulanmadan önce uzlaşı hükümeti kurulmasını şart koşan Gul, ayrıca devletin kurumları, siyasi gruplar ve halk hareketleri arasında maddenin yürürlüğe girmesi konusunda uzlaşı sağlanması gerektiğini vurguladı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, salı günü ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102. maddesinin uygulanması çağrısı yapmıştı.

Muhalefet partilerinin çoğu, Salih'in çağrısını halkın taleplerinin karşılanması açısından yetersiz bulduğunu açıklarken, iktidar yanlısı partiler öneriyi destekledi.

Genel Başkanlığını Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yürüttüğü, iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi'nin (FLN) lider kadrosu ise sessizliğini koruyor.

- Anayasa'nın 102. maddesi

Cezayir Anayasası'nın 102. maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir nedenle görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.

Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle "cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi" önerisinde bulunur.

Ulusal Halk Meclisi ve Ümmet Meclisi olarak iki kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3'te 2 çoğunluk aranır. Önerinin kabulü halinde cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Ümmet Meclisi Başkanı üstlenir. 45 gün sonunda cumhurbaşkanının görev yapamaz hali devam ederse "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan edilir.

Ümmet Meclisi Başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapar ve bu süreçte seçimler düzenlenir. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamaz.

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102. madde Cezayir Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih Cezayir'in Umudu İçin Birlik (TAJ) partisi

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