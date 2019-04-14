CEZAYİR (AA) - Eski Cezayir Başbakanı Ali bin Flis, ülkeyi son yıllarda kontrol eden kanun dışı güçlerin ülkeyi boğazına kadar yolsuzluğa batırdıklarını belirterek, "(İstifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz) Buteflika rejiminin kalıntıları, hala devletin hassas noktalarında gizlilik içinde hareket ediyor." iddiasında bulundu.

Eski Cezayir Başbakanı ve muhalefetin önde gelen isimlerinden Bin Flis, başkentte düzenlenen panelde, Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'daki istifasının ardından ülkedeki durumu değerlendirdi.

Buteflika'nın istifa etmesine rağmen ittifak içinde olduğu kanun dışı güçlerin devletin içinde bulunduğuna dikkati çeken Bin Flis, "Cezayir'i son yıllarda kontrol eden kanun dışı güçler, ülkeyi boğazına kadar yolsuzluğa batırdılar. Buteflika rejiminin kalıntıları, hala devletin hassas noktalarında gizlilik içinde hareket ediyor." diye konuştu.

Bin Flis, Buteflika'nın, istifasından iki gün önce atadığı hükümetin de Cezayir halkı tarafından kesin şekilde reddedildiğini dile getirerek, yeni adalet bakanının eski rejime ait büyük yolsuzluk dosyalarını temizlemek için atandığını öne sürdü.