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Buteflika, ulusal diyalog konferansı vaadini yineledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 21:20 | Son Güncelleme

Buteflika, ulusal diyalog konferansı vaadini yineledi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, geçen hafta yaptığı açıklamada sözünü verdiği ulusal diyalog konferansında ülkeye sıçrama yaptıracak kritik kararlar alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Buteflika, Zafer Bayramı (19 Mart 1962'de Fransız sömürgesine karşı kazanılan bağımsızlık) münasebetiyle yaptığı ve Cezayir haber ajansı APS'de yayımlanan açıklamasında, ulusal diyalog konferansını düzenleme taahhüdünü yineledi.

Ulusal konferansın yakın bir zamanda gerçekleştirileceğini belirten Buteflika, halkın her kesiminin temsil edileceği konferansta yönetim sisteminin değişeceğini ve ülkeye sıçrama yaptıracak kritik kararlar alınacağını ifade etti.

Buteflika, söz konusu sıçramanın kapsamlı bir anayasa değişikliği kanalıyla gerçekleşeceğini, anayasal bu değişikliğin, öncelikle yeni cumhurbaşkanının seçileceği bir seçim sürecinin başlangıç noktası olacağını kaydetti.

Buteflika, bu açıklamasıyla birlikte, yönetime karşı başlayan ve hala devam eden gösteri sürecinde 3. kez açıklama yapmış oldu.

Buteflika, geçen pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu. Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdelaziz Buteflika Ulusal Diyalog Konferansı

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