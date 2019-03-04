HABER

Buteflika’dan Protestolara Karşı Öneri

04.03.2019 00:17 | Son Güncelleme

20 yıldır Cezayir’de iktidarda olan Abdülaziz Buteflika ülkesinde kendisine karşı günlerdir düzenlenen protestolara karşı yeniden başkanlığa adaylık başvurusu yaptı

Buteflika’dan Protestolara Karşı Öneri

20 yıldır Cezayir’de iktidarda olan Abdülaziz Buteflika ülkesinde kendisine karşı günlerdir düzenlenen protestolara karşı yeniden başkanlığa adaylık başvurusu yaptı.

Ancak Buteflika seçilmesi durumunda 1 yıl sonra görevden ayrılmayı önerdi.

Konuyla ilgili açıklama Buteflika’nın kampanya yöneticisinden geldi. Açıklama Buteflika’nın kendisine yönelik protestolara verdiği ilk tepki.

Protestocular 18 Nisan’da yapılacak seçimlerde Buteflika’nın adaylık başvurusunda bulunmasını istemiyordu.

Buteflika adına başvuruyu kampanya yöneticisi Abdelghani Zaalane yaptı. 82 yaşındaki Buteflika’nın İsviçre’de bir hastanede olduğu belirtiliyor.

Buteflika, 2013 yılında geçirdiği felcin ardından kamuoyunda çok nadiren görülüyor. Buteflika’nın muhalifleri kendisinin göreve artık uygun durumda olmadığını kaydediyor.

Uzmanlar günlerdir Buteflika aleyhine gösteriler düzenleyenlerin liderden eksik olduğuna dikkat çekiyor.

Ülkenin lider kadrolarında 1954-62 yılları arasında Fransa’ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren kadarolar bulunuyor.

Bu arada Buteflika karşıtı gösteriler haftanın son günü de devam etti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Demokratlar Trump Üzerindeki Baskıyı ArttırıyorDemokratlar Trump Üzerindeki Baskıyı Arttırıyor
Alman Gazetecilerin Basın Kartlarının Uzatılmamasına Berlin’den TepkiAlman Gazetecilerin Basın Kartlarının Uzatılmamasına Berlin’den Tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Başkan görevden alındı!

MHP'li Başkan görevden alındı!

Dikkat çeken diyalog! Erdoğan yanına çağırdı ve...

Dikkat çeken diyalog! Erdoğan yanına çağırdı ve...

Korkunç şüphe ilçeyi karıştırdı! Ayaklandılar, polis önlem aldı

Korkunç şüphe ilçeyi karıştırdı! Ayaklandılar, polis önlem aldı

Erdoğan'dan sert sözler: AK Partili olsa bir dakika tutmam

Erdoğan'dan sert sözler: AK Partili olsa bir dakika tutmam

Malatyaspor-Başakşehir maçında tartışmalı penaltı

Malatyaspor-Başakşehir maçında tartışmalı penaltı

Ozan Kabak tarihe geçti

Ozan Kabak tarihe geçti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulgaristan'da renkli festival

Komşuda renkli festival

ABD'de araç kalabalığa daldı: 2 ölü, 8 yaralı

ABD'de araç kalabalığa daldı: 2 ölü, 8 yaralı

Güzelliğiyle nefes kesen doğa olayı: Kutup Işıkları

Güzelliğiyle nefes kesen doğa olayı: Kutup Işıkları

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

Mısır'daki idamlar New York'ta protesto edildi

Mısır'daki idamlar New York'ta protesto edildi

Avustralya aile içi şiddetten mahkum olana vize vermeyecek

Avustralya'dan flaş vize kararı! Ülkeye alınmayacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.