Buteflika’dan Protestolara Karşı Öneri

20 yıldır Cezayir’de iktidarda olan Abdülaziz Buteflika ülkesinde kendisine karşı günlerdir düzenlenen protestolara karşı yeniden başkanlığa adaylık başvurusu yaptı.

Ancak Buteflika seçilmesi durumunda 1 yıl sonra görevden ayrılmayı önerdi.

Konuyla ilgili açıklama Buteflika’nın kampanya yöneticisinden geldi. Açıklama Buteflika’nın kendisine yönelik protestolara verdiği ilk tepki.

Protestocular 18 Nisan’da yapılacak seçimlerde Buteflika’nın adaylık başvurusunda bulunmasını istemiyordu.

Buteflika adına başvuruyu kampanya yöneticisi Abdelghani Zaalane yaptı. 82 yaşındaki Buteflika’nın İsviçre’de bir hastanede olduğu belirtiliyor.

Buteflika, 2013 yılında geçirdiği felcin ardından kamuoyunda çok nadiren görülüyor. Buteflika’nın muhalifleri kendisinin göreve artık uygun durumda olmadığını kaydediyor.

Uzmanlar günlerdir Buteflika aleyhine gösteriler düzenleyenlerin liderden eksik olduğuna dikkat çekiyor.

Ülkenin lider kadrolarında 1954-62 yılları arasında Fransa’ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren kadarolar bulunuyor.

Bu arada Buteflika karşıtı gösteriler haftanın son günü de devam etti.

