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Buteflika'dan reform için ulusal konferans sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 20:29 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika: "Şahsımı Nisan'da yapılacak seçimlerde güveniniz ile tekrar onurlandırırsanız, bu yıl bütün siyasi, ekonomik ve sosyal güçleri reform için ulusal bir konferansa davet edeceğim"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar kazanması halinde ülkede bazı reformlar yapacağı taahhüdünde bulundu.

Buteflika'nın, Cezayir resmi haber ajansı APS'de yayımlanan ulusa sesleniş mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olduğunu belirterek, seçimi kazanması durumunda da bazı reformlar yapacağı sözünü verdi.

Mektupta, "Şahsımı Nisan'da yapılacak seçimlerde güveniniz ile tekrar onurlandırırsanız, bu yıl bütün siyasi, ekonomik ve sosyal güçleri reform için ulusal bir konferansa davet edeceğim." ifadelerine yer veren Buteflika, konferansın ülkenin geleceğini her zamankinden daha ileriye taşımak ve vatandaşların barış ve refah içinde daha iyi yaşamaya devam etmelerini sağlamak için yapılması gereken reformlar ve dönüşümler konusunda uzlaşmaya varılması üzerinde duracağını bildirdi.

Buteflika, reformların "devletin kimliğine ve cumhuriyetçi ilkelerine halel getirmeksizin anayasada yapılacak geniş çaplı değişikliğin yanı sıra, siyasi, ekonomik ve sosyal reformlar için öneriler geliştirilmesini kapsayacağını belirtti.

Sağlık durumunu hiçbir zaman halkından gizlemediğini vurgulayan Buteflika, vatana hizmet etme isteğinin hastalıkla ilgili zorlukların üstesinden gelmesini sağlayacağını dile getirdi.

Buteflika, en yüksek görevi yerine getirmek, bütün çağrı ve davetlere icabet etmek için aday olduğunu kaydetti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunlarına rağmen 4. dönemde de Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika, söz konusu mektupla iktidar partileri ve kendisine yakın tarafların 5. dönem için adaylık çağrılarına ilk kez cevap vermiş oldu.

Muhalif çevreler, sağlık sorunlarından dolayı Buteflika'nın yönetimden çekilmesini istiyor. İktidar ortağı koalisyon partileri ise ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için geçen hafta Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı aday gösterdiğini duyurmuştu.

Cezayir'de, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları 19 Ocak'ta başlamıştı. Adaylık başvuru süresi 3 Mart itibarıyla sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cezayirli aktivist iş adamı Raşid Nekkaz (46) ile daha önce Savunma Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan emekli General Ali el-Gadiri (60) imza listesini almak için başvuruda bulunmuştu.

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Butaflika Cezayir Cumhurbaşkanlığı

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