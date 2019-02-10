Buteflika'dan reform için ulusal konferans sözü

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar kazanması halinde ülkede bazı reformlar yapacağı taahhüdünde bulundu.

Buteflika'nın, Cezayir resmi haber ajansı APS'de yayımlanan ulusa sesleniş mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olduğunu belirterek, seçimi kazanması durumunda da bazı reformlar yapacağı sözünü verdi.

Mektupta, "Şahsımı Nisan'da yapılacak seçimlerde güveniniz ile tekrar onurlandırırsanız, bu yıl bütün siyasi, ekonomik ve sosyal güçleri reform için ulusal bir konferansa davet edeceğim." ifadelerine yer veren Buteflika, konferansın ülkenin geleceğini her zamankinden daha ileriye taşımak ve vatandaşların barış ve refah içinde daha iyi yaşamaya devam etmelerini sağlamak için yapılması gereken reformlar ve dönüşümler konusunda uzlaşmaya varılması üzerinde duracağını bildirdi.

Buteflika, reformların "devletin kimliğine ve cumhuriyetçi ilkelerine halel getirmeksizin anayasada yapılacak geniş çaplı değişikliğin yanı sıra, siyasi, ekonomik ve sosyal reformlar için öneriler geliştirilmesini kapsayacağını belirtti.