Buteflika'dan seçim vaadi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimleri kazanması durumunda, erken seçime gidileceğini ve kendisinin aday olmayacağını açıkladı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü için adaylık başvurusunu yapmak üzere Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan'ı görevlendiren Buteflika, bir mesaj yayınlayarak, Cezayir halkına bazı vaatlerde bulundu.

Cezayir halkının bu seçimlerde kendisine olan güvenini yeniden teyit etmesi durumunda halkın talebi olan rejim değişikliğini gerçekleştirmeye kararlı olduğunu belirtten Buteflika, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından, Cezayir ulusal devletinin yeni reformist sisteminin temellerini oluşturmak üzere siyasi, kurumsal, ekonomik ve sosyal reformların tartışılıp kabul edileceği ulusal bir konferans düzenlenmesini isteyeceğim. Ulusal konferansın kabul ettiği ajandaya göre erken cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek. Seçimlerin tarihini bu konferans belirleyecek. Söz konusu erken seçimlerde aday olmayacağım. Bu seçimler benden sonra yerime gelecek kişinin, nezih ve özgür bir ortamda seçilmesini sağlayacak."