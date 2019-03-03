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Buteflika'dan seçim vaadi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 23:54 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan'da yapılacak seçimleri kazanması halinde, gidilecek erken seçimde kendisinin aday olmayacağını bildirdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimleri kazanması durumunda, erken seçime gidileceğini ve kendisinin aday olmayacağını açıkladı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü için adaylık başvurusunu yapmak üzere Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan'ı görevlendiren Buteflika, bir mesaj yayınlayarak, Cezayir halkına bazı vaatlerde bulundu.

Cezayir halkının bu seçimlerde kendisine olan güvenini yeniden teyit etmesi durumunda halkın talebi olan rejim değişikliğini gerçekleştirmeye kararlı olduğunu belirtten Buteflika, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından, Cezayir ulusal devletinin yeni reformist sisteminin temellerini oluşturmak üzere siyasi, kurumsal, ekonomik ve sosyal reformların tartışılıp kabul edileceği ulusal bir konferans düzenlenmesini isteyeceğim. Ulusal konferansın kabul ettiği ajandaya göre erken cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek. Seçimlerin tarihini bu konferans belirleyecek. Söz konusu erken seçimlerde aday olmayacağım. Bu seçimler benden sonra yerime gelecek kişinin, nezih ve özgür bir ortamda seçilmesini sağlayacak."

Cezayir halkının referandumla oylayacağı ve yeni bir rejimin miladı olacak bir anayasa hazırlanacağına dikkati çeken Buteflika mesajında "Ulusal kaynakların adil bir şekilde dağıtılması, toplumsal dışlanma ve marjinalleştirmeye son verecek, rüşvet ve yolsuzluğa karşı ulusal seferberlik ilan edecek acil kamu politikaları hayata geçirilecek. Gençlerimizin kamusal hayatta etkin olması için gerekli tedbirler derhal alınacak. Seçimlerin düzenlenmesi işini üstlenecek bağımsız bir mekanizma kurulması üzerine yoğunlaşılarak seçim kanunu yeniden gözden geçirilecek." ifadesine yer verdi.

- Gösterilerle ilgili ilk açıklama

"Göstericilerin ülkenin geleceğiyle ilgili yakarışlarının kendisine ulaştığını" belirten Buteflika, söz konusu vaatleri halkı teskin etmek ve gönüllerine su serpmek için verdiğine işaret etti.

Yerel medyada Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan'ın, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Buteflika adına, adaylık için Anayasa Mahkemesine başvuracağı haberleri yer almıştı.

Anayasa Mahkemesi ise adayın yerine bir başkasının başvuru yapabileceğini duyurmuştu.

Geçen ay aday olacağını açıklayan Buteflika'nın resmi başvuru yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdelaziz Buteflika Cezayir

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