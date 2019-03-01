"Buteflika'nın 5. dönem adaylığı Cezayir halkına hakarettir"

CEZAYİR (AA) - Eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını "Cezayir halkına hakaret" olarak nitelendirdi.

Benflis, Buteflika'nın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı düzenlenecek gösteriler öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı çıkılması çağrısı yapan Benflis, "Halkın tek talep üzerinde birleşmesi önemli, o da '5. döneme hayır' demektir. Çünkü Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığına adaylığı Cezayir halkına hakarettir. Bu durum halkın onuruna dokunuyor." dedi.

- Buteflika'nın 5. dönem adaylığı gösterilere neden oluyor

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir protestolara neden oluyor.

Ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde 2013 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucunda tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Buteflika'nın görevi bırakması talep ediliyor.