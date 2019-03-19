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"Buteflika'nın açıklamaları meydan okuma sınırlarını aştı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 18:58 | Son Güncelleme

Eski Cezayir Başbakanı Ali bin Flis, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 28 Nisan'da dolacak dördüncü döneminin uzatılması ve ulusal diyalog konferansı düzenlenmesinde ısrarcı olmasına tepki gösterdi

CEZAYİR (AA) - Eski Cezayir Başbakanı Ali bin Flis, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın son açıklamalarıyla "meydan okuma sınırlarını aştığını" söyledi.

Özgürlük Öncüleri Partisi Başkanı ve eski Başbakan Bin Flis, yaptığı yazılı açıklamada, Buteflika'nın 28 Nisan'da dolacak dördüncü döneminin uzatılması ve ulusal diyalog konferansı düzenlenmesini öngören yol haritası konusunda ısrarcı olmasına tepki gösterdi.

Bin Flis, "Cezayir halkı, Buteflika'nın adaylığını açıkladığı 3 Mart mesajını kışkırtıcı bir mesaj olarak okudu. Halk, Cumhurbaşkanı'nın (adaylığını geri çektiği ve dördüncü dönemini uzattığı) 11 Mart mesajını 'açık bir meydan okumanın tüm özellikleri taşıdığı' şeklinde değerlendirdi. 18 Mart mesajı ise tüm provokasyon ve meydan okuma sınırlarını aştı." ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Bin Flis, Cezayirlilerin, Buteflika'nın "ulusal diyalog konferansı ve yeni anayasaya karşılık dördüncü döneminin uzatılması" teklifini kabul etmediğini belirtti.

- Uyahya'dan yalanlama

Öte yandan, geçen hafta istifa eden eski Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, yurt dışına çıkmaya hazırlandığı yönünde basında yer alan iddiaları yalanladı.

Ulusal Demokratik Topluluk Partisi'nin (UDTP) sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Uyahya, ülkeyi terk etmeye hazırlık için kendi evini satılığa çıkardığı yönündeki iddiaları kesinlikle yalanlamaktadır." denildi.

Açıklamada, "Ülkesine hizmet etmek için 1993'te (Mali'de büyükelçi iken) diplomatik makamından vazgeçen ve sıkıntılı yıllarda (1990'lı yıllar) ülkeden ayrılmayan Uyahya, alternatifi bulunmayan ülkesini terk etmeyi düşünecek bir şahıs değildir." ifadesine yer verildi.

Cezayir'in yerel gazetelerinden El-Haber'in bugünkü haberinde, Uyahya'nın yurt dışına çıkma hazırlıkları kapsamında başkent Cezayir'in banliyösündeki villasını satışa çıkardığı ileri sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Buteflika, dünkü açıklamasında, geçen hafta sözünü verdiği ulusal diyalog konferansı düzenleme taahhüdünü yinelemişti.

Ulusal konferansın yakın bir zamanda gerçekleştirileceğini belirten Buteflika, halkın her kesiminin temsil edileceği konferansta yönetim sisteminin değişeceğini ve ülkeye sıçrama yaptıracak kritik kararlar alınacağını ve bu sıçramanın kapsamlı bir anayasa değişikliği kanalıyla gerçekleşeceğini ifade etmişti.

Buteflika, 11 Mart'ta sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.
Ardından, Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu, yerine İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Ali bin Flis Cezayir

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