Buteflika'nın adaylığı Cezayir'deki sendikaları böldü

Şirket Başkanları Forumu'nda ise bazı üyeler ve yetkililer üyeliklerini dondurdu. Sendika Başkan Yardımcısı Muhammed el-Iyd bin Ömer ve sendika üyeleri Hassan Halifati ile Muhammed Erzaki Eberkan üyeliklerini dondurdu.

Göstericiler, Buteflika'nın adaylığına karşı çıkan milyonlarca Cezayirlinin tavrını görmezden gelen sendika yönetiminin değişmesi yönünde sloganlar attı. Göstericiler ayrıca sendika Genel Sekreteri Abdulmecid Sidi es-Said'in Cezayirlilerin yanında yer almadığını ifade etti.

Ülkedeki en büyük sendika olan Cezayir İşçileri Genel Birliği üyesi yaklaşık 500 kişi bugün sendika yönetiminin Buteflika'nın adaylığını desteklemesine karşı gösteri düzenledi.

CEZAYİR (AA) - Cezayir İşçileri Genel Birliği ve Cezayir'deki en büyük iş adamları örgütlenmesi olan "Şirket Başkanları Forumu'nun, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına destek vermesi sendika üyeleriyle karşı karşıya gelmesine neden oldu.

İki aydan az bir zaman önce sendikaya dönüşen Şirket Başkanları Forumu'na, Buteflika'nın seçim kampanyasının en büyük finansörü iş adamı Ali Haddad başkanlık ediyor.

- Öğrencilerin gösterileri devam ediyor

Buteflika'nın Cezayir'de 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimlere aday olmasına karşı üniversite öğrencilerinin düzenlediği gösteriler bugün de devam etti. Bazı üniversitelerde de öğrenciler derslere girmedi.

Cezayir El-Haber Gazetesi'ne göre, başkentin merkezindeki Cezayir Üniversitesi, Fen Bilimleri ve Teknoloji Üniversitesi ile Boumerdés Petrol Üniversitesi'nde öğrenciler dersleri boykot etti.

Sosyal medyada ise Buveyra, Guelma, Skikde, Bejaya ve Sidi Bilabbas kentlerinde binlerce üniversite öğrencisinin düzenlediği yürüyüşlerin video görüntüleri yer aldı. Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi dün sona ermiş ve 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

