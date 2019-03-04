Buteflika'nın adaylık belgeleri teslim edildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Buteflika adına Anayasa Mahkemesine adaylık belgesini teslim etti.

Zalan, belgelerin tesliminin ardından Anayasa Mahkemesinde düzenlediği basın toplantısında, Buteflika'nın 5. kez cumhurbaşkanlığı seçimlerine girebilmesi için vatandaşlardan 5 milyon 850 bin, milletvekili ve belediye meclis üyelerinden 19 bin 700 imza topladığını ifade etti.

Cezayir Bağımsız Yüksek Seçim Denetleme Kurulu Başkanı Abdulvahhab Derbal, seçim kanununa göre cumhurbaşkanı adaylarının başvuru belgelerini bizzat teslim etmesi gerektiğini, başkasının teslim edemeyeceğini belirtmişti.

Anayasa Mahkemesi ise adayın yerine bir başkasının başvuru yapabileceğini duyurmuştu.

Cezayir'de seçim yasasına göre cumhurbaşkanı adaylarının vatandaşlardan 60 bin ya da milletvekili ve belediye meclis üyelerinden 600 imza toplaması gerekiyor.

Buteflika'nın adaylığı için, 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 4 milyondan fazla imza toplanmıştı.

Cezayir İçişleri Bakanlığının son verilerine göre, ülkede yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

