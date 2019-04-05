Göstericiler, Buteflika'nın istifasından sonra geçici cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek yasama organı Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih, Anayasa Konseyi'nin başındaki Tayyib Bilayz ve istifadan bir gün önce atadığı Nureddin Bedevi'nin de aralarında bulunduğu kişilerin bulundukları görevleri terk etmesi yönünde sloganlar attı.

Cezayirliler, Buteflika'nın müttefikleri olan kişilerin de görevden uzaklaştırılması yönündeki taleplerini sloganlarına, marşlarına, dövizlerine ve pankartlarına yansıttı. Gösterilerin sembolü haline gelen başkentin merkezindeki Posta Merkezi Binası'nın önünde her yaştan ve renkten binlerce Cezayirli, toplandı.

Buteflika'nın, aleyhindeki gösteriler karşısında istifa etmesinden sonraki ilk cuma günün her yaştan binlerce Cezayirli ellerinde bayrak ve pankartlarla başkentin sokaklarına akın etti.

CEZAYİR (AA) - Cezayirliler, Abdulaziz Buteflika'nın istifası sonrasındaki ilk cuma gününde, eski cumhurbaşkanının müttefikleri olan görevlilerin devletin zirvesinde kalmaması için "Hepsi gitmeli" sloganıyla protestolarına devam ediyor.

Cezayir'de bağımsızlık dönemindeki isimlerin kurduğu ancak sonrasında ülkedeki rejimin temelini oluşturan Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) aleyhine de göstericilerin sık sık slogan attığı duyuldu.

Protestolar sırasında televizyonda heyecanla konuşan gencin yerel lehçeyle sarf ettiği, "Hepsini temizlemek lazım" sözü, göstericiler tarafından pankartlarda ve sloganlarda sıkça dile getirilirken, bazı Cezayirliler de temizlik fırçalarıyla bu söze gönderme yaptı.

Cezayir'in Amazig kökenlilerini temsil etmek adına taşıdıkları sarı, yeşil, mavi bayraklar da birçok göstericinin üzerinde olduğu göze çarptı.

Buteflika rejiminin yakın ilişki içerisinde olduğu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik tepkiler göstericilerin dövizlerine "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin müdahalesine, hayır" sözleriyle yansıdı.

-"Cezayir, Afrika'nın Türkiye'si olsun"

Gösteriler sırasında AA muhabirine konuşan Süfyan Mirahi (42), sömürge döneminde Cezayir'in Fransa tarafından tahıl ve turunçgil kaynağı için kullanıldığını bugünse yurt dışından tahıl ithal edildiğini anlattı.