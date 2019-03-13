"Buteflika'nın kararları halkın taleplerinin üstünü örtüyor"

CEZAYİR (AA) - HUSAMEDDİN İSLAM - Cezayir'in 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı beşinci dönem için adaylıktan geri çekilmeye zorlayan halk hareketinin önde gelen isimlerinden ve ülkedeki en eski siyasi partilerden Sosyalist Güçler Cephesi (FFS) eski milletvekili Mustafa Buşaşi, Buteflika'nın önceki gün açıkladığı kararların halkın taleplerine karşılık veriyor gibi görünse de aslında üstünü örttüğünü belirtti.

Ülkedeki protestoların en belirgin yüzlerinden biri olan avukat Buşaşi, AA muhabirine, Buteflika'nın 10 Şubat'ta 5. dönem için cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan ve önceki gün Cumhurbaşkanı'nın adaylıktan çekildiği ve seçimleri ertelediğini duyurmasıyla yeni bir sürece evrilen gelişmeleri değerlendirdi.

Buşaşi, "Buteflika'nın kararları halkın taleplerine karşılık veriyor gibi görünse de aslında bu taleplerin üstünü örtüyor." dedi.

- "Cezayir halkının istediği bu değil"

Önceki gün açıklanan kararlarla Buteflika'nın görev süresinin uzatıldığını yani dördüncü döneminin tarihi belli olmayan seçimlere kadar uzadığını, ayrıca 2009'dan bu yana "yolsuzluk ve sahtekarlık" ile anılan bir hükümetin de yönetimde kalmasını sağladığını söyleyen Buşaşi, "Cezayir halkının istediği bu değil. Cezayir sokağı bu kararları, meşru taleplerinin üstünün kapatılması olarak görüyor. Bu nedenle bunları kabul etmeyecek." diye konuştu.