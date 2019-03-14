Buteflika'nın kararları ortamı yatıştırmaya yetmedi

CEZAYİR (AA) - ABDURREZZAK ABDULLAH - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın adaylığını geri çekme, seçimleri erteleme ve hükümette değişiklik yapma kararı, muhalifler tarafından "Cumhurbaşkanının 4. dönemini anayasa uygun olmayan bir şekilde uzatması" şeklinde değerlendiriliyor.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkede protestolara neden oldu.

Buteflika, pazartesi akşamı sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, 5. dönem adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını açıkladı.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümeti istifasını sundu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi başbakan olarak atandı.

Alınan bu kararlara tepki gösteren muhalif partiler ve sivil toplum kuruluşları ise atılan adımları, "anayasada bir karşılığı olmadığı" ve "değişim taleplerinin üzerini örtmeye çalıştığı" şeklinde yorumladı.