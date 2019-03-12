"Buteflika'nın kararları özgür seçimlerin yapılmasını sağlayacak"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Başbakan Yardımcısı Ramtan Lamamra, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın aldığı kararların özgür cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını ve yeni bir cumhuriyet kurulmasını sağlayacağını belirtti.

Lamamra, Buteflika'nın kararlarının ardından ilk resmi tepki olarak Uluslararası Fransız Radyosu'na yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanının aldığı kararların özgür cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını ve yeni bir cumhuriyetin kurulmasını sağlayacağını ifade etti.

Yeni atanan Başbakan Yardımcısı, "Buteflika'nın aldığı kararlar tarihi. Cezayirlileri mutlu etmesini temenni ediyorum. Kutlama gösterileri yapıldığını duyuyoruz. Bu Cezayir'in 1962'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana en önemli dönüşüm oldu." dedi.

Lamamra, erken seçimlerin daha sonra tayin edilecek bağımsız bir kurulun denetimi altında bağımsız seçimler olacağını, Buteflika'nın bunun için talimat verdiğini kaydetti.

Yeni hükümetin, kadrosunu oluşturmasının hemen akabinde cumhurbaşkanlığı kararlarını ve ulusal konferansı görüşmek üzere gençlerle ve çeşitli aktif kesimlerle diyalog kurulacağını aktaran Lamamra, ulusal konferansın yeni bir cumhuriyet ve yönetim kurulması yolunda yeni anayasanın oluşturulması için bağımsız ve kapsamlı olacağını ifade etti.