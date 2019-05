Buteflika’nın kardeşi gözaltına alındı

Cezayir’de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın kardeşi Said Buteflika gözaltına alındı.

Halkın protestoları sonucu İstifa eden eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın kardeşi Said Buteflika’nın gözaltına alındığı öğrenildi. Cezayir halkı uzun süredir Buteflika’ya yakın isimlerin görevden alınması için protestolarına devam ederken Said Buteflika’nın, eski Cumhurbaşkanı Buteflika’nın 2013 yılında sağlığının kötüye gitmesi üzerine İktidarı gasp ettiğinden şüpheleniliyor.