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Buteflika’nın kardeşi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 23:10 | Son Güncelleme

Cezayir’de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın kardeşi Said Buteflika gözaltına alındı.Halkın protestoları sonucu İstifa eden eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın kardeşi Said Buteflika’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Cezayir’de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın kardeşi Said Buteflika gözaltına alındı.
Halkın protestoları sonucu İstifa eden eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın kardeşi Said Buteflika’nın gözaltına alındığı öğrenildi. Cezayir halkı uzun süredir Buteflika’ya yakın isimlerin görevden alınması için protestolarına devam ederken Said Buteflika’nın, eski Cumhurbaşkanı Buteflika’nın 2013 yılında sağlığının kötüye gitmesi üzerine İktidarı gasp ettiğinden şüpheleniliyor.

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