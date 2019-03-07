Buteflika'nın sağlığının kötüleştiği haberleri yalanlandı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan, Buteflika'nın sağlık durumunun kötüleştiğine ilişkin dolaşan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Buteflika'nın sağlık durumunun son günlerde kötüleştiğine ilişkin İsviçre medyasında çıkan haberler, ilk kez resmi olarak yalanlandı.

Cezayir'deki "El-Haber" gazetesiyle yaptığı röportajda Zalan, "Cumhurbaşkanı Buteflika rutin sağlık kontrolleri için Cenevre'de. Kontroller tamamlanmak üzere. Sizi ve tüm vatandaşları, Buteflika'nın sağlığı konusunda endişeye mahal olmadığına temin ederim." dedi.

Cumhurbaşkanı'nın periyodik olarak kontroller yaptırdığını, Cezayir halkının da bunu bildiğini hatırlatan Zalan, "Bir kez daha Buteflika'nın sağlık durumu hakkındaki haberlerin tamamen asılsız olduğunu vurguluyorum." ifadesini kullandı.

Buteflika'nın seçim vaatlerinin sokakta karşılık bulmadığına ilişkin soruya Zalan, "Elimizdeki bilgilere göre, halkın büyük bir kesimi talepleri göz önüne alarak önerileri olumlu karşıladı" şeklinde cevap verdi. Zalan, 18 Nisan'da sandık başına gidilmeden Cezayir halkının bu reformları reddettiği veya kabul ettiğinin söylenemeyeceğini belirtti.