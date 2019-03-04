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Buteflika'nın seçim vaatleri "alıntı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 21:10 | Son Güncelleme

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrezzak Mukri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın seçim vaatlerinin kendisininkiyle tamamen aynı olduğunu belirtti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrezzak Mukri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın seçim vaatlerinin, kendilerine ait uzlaşı girişiminin içeriğinin birebir aynısı olduğunu söyledi.

Başkent Cezayir'deki parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Mukri, "Buteflika'nın vaatleri, krizden çıkmak için başlattığımız ve daha önce cumhurbaşkanlığı için sunduğumuz uzlaşı girişim mektubunun içeriğinin aynısı." ifadelerini kullandı.

İçeriğin detaylarını daha sonra paylaşacaklarını belirten Mukri, söz konusu girişim kabul edilmiş olsaydı ülkedeki mevcut krizin patlak vermeyeceğini savundu.

Mukri, sözlerine şöyle devam etti:

"Buteflika'nın sunduğu ile bizim girişimimiz arasındaki tek fark, güvence meselesi. Buteflika'nın sundukları seçim vaadinden ibaret. Seçimde söylenenler ile sonrasında gerçekleşenler farklı olabilir."

Mukri, kendi girişimlerinde ayrıca muhalefete, üzerinde anlaşılan konuların uygulanmasını denetleme garantisi verdiklerini de belirtti.

Partisinin daha önce yaptığı "seçimlerin ertelenmesi" önerisini hatırlatan Mukri, bu teklifi daha önce anayasaya uygun olmadığı gerekçesiyle reddeden muhalefetin şu anda aynı öneriyle geldiğini kaydetti.

Barış Toplumu Hareketi, geçen yılın son aylarında bazı reformlar gerçekleşene kadar seçimlerin ertelenmesini de öngören bir girişim önermiş ancak bu teklif, ne iktidar ne de muhalefet tarafından kabul görmüştü.

- Cumhurbaşkanı Buteflika'nın vaatleri

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü için adaylık başvurusunu yapmak üzere Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan'ı görevlendiren Buteflika, bir mesaj yayımlayarak, Cezayir halkına bazı vaatlerde bulunmuştu.

Cezayir halkının bu seçimlerde kendisine olan güvenini yeniden teyit etmesi durumunda halkın talebi olan rejim değişikliğini gerçekleştirmeye kararlı olduğunu belirten Buteflika, şöyle devam etmişti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından, Cezayir ulusal devletinin yeni reformist sisteminin temellerini oluşturmak üzere siyasi, kurumsal, ekonomik ve sosyal reformların tartışılıp kabul edileceği ulusal bir konferans düzenlenmesini isteyeceğim. Ulusal konferansın kabul ettiği ajandaya göre erken cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek. Seçimlerin tarihini bu konferans belirleyecek. Söz konusu erken seçimlerde aday olmayacağım. Bu seçimler benden sonra yerime gelecek kişinin, nezih ve özgür bir ortamda seçilmesini sağlayacak."

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Barış Toplumu Hareketi Cezayir

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