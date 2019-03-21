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Buteflika'nın seçimleri erteleme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 03:19 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimlere ayrılan bütçeyi 23 Şubat'ta çıkardığı bir kararnameyle iptal ettiği ortaya çıktı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimlere ayrılan bütçeyi 23 Şubat'ta çıkardığı bir kararnameyle iptal ettiği ortaya çıktı.

Buteflika'nın imzasını taşıyan 23 Şubat tarihli kararname, Cezayir Resmi Gazetesi'nde yayınlandı.

Kararnameye göre Buteflika, ülkede 5. dönem adaylık karşıtı gösterilerin başlamasından bir gün sonra ve tedavi için Cenevre'ye gitmeden bir gün önce seçim harcamaları için tahsis edilen 170 milyon doları, 2019 bütçesine geri iade etti.

Söz konusu kararnameyle, iptal edilen 170 milyon dolarlık harcamanın Dışişleri, Adalet, İçişleri ve İletişim bakanlıklarına iade edileceği belirtildi.

Kararnamenin, dün yayınlanmış olması, Buteflika'nın 'seçimleri erteleme kararını, gösterilerin hemen akabinde mi aldığı' sorusunu gündeme getirdi.

Cezayir'de Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı ilk gösteri 22 Şubat'ta başlamış, Cumhurbaşkanı da 24 Şubat'ta tedavi için Cenevre'ye gitmişti. Buteflika, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede erken seçime gidileceği ve kendisinin de o seçimlerde aday olmayacağı sözünü vermişti. 10 Mart'ta Cenevre'den dönen Buteflika, bir gün sonra, seçimlerin ertelendiğini, kendisinin de 5. dönem adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

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Abdulaziz Buteflika Cezayir

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