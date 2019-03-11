Buteflika'ya hâkimlerden protesto

Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'daki seçimlerde bir kez daha aday olacağını açıklamasının ardından protestolara sahne olan Cezayir'de sular durulmuyor.

Bini aşkın Cezayirli hâkim, 82 yaşındaki Buteflika'nın adaylıktan çekilmemesi hâlinde seçimlerde gözlem görevini yerine getirmeyeceklerini açıkladı. Buteflika karşıtı gösterilerin üçüncü haftasına girdiği ülkedeki hâkimlerin ortak bildirisinde, "İktidarın tek kaynağı olan halkın iradesinin aleyhinde yürütülen bu seçim sürecine nezaret etmekten geri durma niyetimizi duyuruyoruz" denildi. Hâkimler ayrıca, ülkede "adaleti tekrar sağlamak" için yeni bir örgütlenmeye gideceklerini duyurdu.

Bu açıklamaya tepki gösteren Cezayir Adalet Bakanı Tayib Luh, hâkimlerin tarafsız olması gerektiğini söyledi. Ennahar TV'nin haberine göre, Cezayir Adalet Bakanı, "Sebep ne olursa olsun, hâkimler her zaman bağımsız olmalı" ifadesini kullandı.

Cezayirli imamlar da Diyanet İşleri Bakanı'ndan hükümet yanlısı vaaz vermeleri için kendilerine baskı yapmayı bırakmasını istedi. Liderlik ettiği bağımsız bir grup imam adına konuşan Cemil Gul, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bırak da işimizi yapalım. Müdahale etme" ifadesini kullandı.