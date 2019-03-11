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Buteflika'ya hâkimlerden protesto

11.03.2019 17:38 | Son Güncelleme

Cezayir'de beş dönem üst üste devlet başkanlığı yapmak için seçimlerde aday olan ve bu nedenle aleyhinde protestolar düzenlenen Buteflika, tedavi gördüğü İsviçre'den dönüşünde bu kez de hâkimlerin tepkisiyle karşılaştı.

Buteflika'ya hâkimlerden protesto

Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'daki seçimlerde bir kez daha aday olacağını açıklamasının ardından protestolara sahne olan Cezayir'de sular durulmuyor.

Bini aşkın Cezayirli hâkim, 82 yaşındaki Buteflika'nın adaylıktan çekilmemesi hâlinde seçimlerde gözlem görevini yerine getirmeyeceklerini açıkladı. Buteflika karşıtı gösterilerin üçüncü haftasına girdiği ülkedeki hâkimlerin ortak bildirisinde, "İktidarın tek kaynağı olan halkın iradesinin aleyhinde yürütülen bu seçim sürecine nezaret etmekten geri durma niyetimizi duyuruyoruz" denildi. Hâkimler ayrıca, ülkede "adaleti tekrar sağlamak" için yeni bir örgütlenmeye gideceklerini duyurdu.

Bu açıklamaya tepki gösteren Cezayir Adalet Bakanı Tayib Luh, hâkimlerin tarafsız olması gerektiğini söyledi. Ennahar TV'nin haberine göre, Cezayir Adalet Bakanı, "Sebep ne olursa olsun, hâkimler her zaman bağımsız olmalı" ifadesini kullandı.

Cezayirli imamlar da Diyanet İşleri Bakanı'ndan hükümet yanlısı vaaz vermeleri için kendilerine baskı yapmayı bırakmasını istedi. Liderlik ettiği bağımsız bir grup imam adına konuşan Cemil Gul, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bırak da işimizi yapalım. Müdahale etme" ifadesini kullandı.

Buteflika İsviçre'den döndü

Cezayir'deki gösteriler, 1999 yılında devlet başkanı olan ve dört dönemdir bu görevi yürüten 82 yaşındaki Buteflika'nın, sağlık durumu uzun süredir kötü olmasına karşın 10 Şubat'ta seçimler için adaylığını açıklamasının ardından başlamıştı. 2013 yılında geçirdiği felç sonrası tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan ve o tarihten bu yana nadiren kamuoyunun karşısına çıkan Buteflika, 24 Şubat'ta "rutin sağlık kontrolü" gerekçesiyle İsviçre'nin Cenevre kentine gitmişti.

Buteflika, 10 Mart Pazar günü Cezayir'e döndü. Cezayir Devlet Başkanı'nın ülkesine dönüş tarihinin uzun süre netlik kazanmaması, sağlık durumu hakkında yapılan spekülasyonların artmasına neden olmuştu.

Cezayir'de geçen hafta da başkent sokaklarına çıkan yaklaşık bin avukat, Buteflika'nın, sağlık durumu nedeniyle seçimlerden diskalifiye edilmesi gerektiğini savunarak eylem düzenlemişti.

DW,rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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