Buteflika'yı protesto gösterilerinde bir kişi öldü

Cezayir'de Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın yeniden bu göreve aday olmasını protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde 56 polis memuru ve 7 gösterici yaralandı. Cezayir güvenlik makamlarının açıklamasına göre Cuma günü düzenlenen gösterilerde 45 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi Hasan Bin Kedda adlı bir göstericinin protestolar sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Bedevi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Adli tıp incelemeleri ölümün nedenini ve koşullarını açıklığa kavuşturacaktır" dedi. Bin Kedda'nın kardeşi ise 50 yaşlarındaki ağabeyinin ölümünden "yönetimdeki çeteleri ve onların serserilerini" sorumlu tuttu.

"Beşinci döneme hayır"

Cezayir kent merkezinde gösteriler dün cuma namazı çıkışında düzenlenmişti. Şehitler Meydanı'nda toplanan ve hükümet binasına girmek isteyen protestoculara polis izin vermemiş ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti. Devlet başkanlığı sarayına yürümek isteyen bir başka grupla da polis arasında ufak çaplı çatışma yaşanmıştı. Olaylar sırasında birçok dükkân ve işyerinin camları kırıldı, çevredeki otomobiller zarar gördü ve bir banka şubesi de ateşe verildi. Gösterilere Cezayir devlet televizyon ve radyolarının yanı sıra özel medya kanallarında da yer verilmiyor.