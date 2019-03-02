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Buteflika'yı protesto gösterilerinde bir kişi öldü

02.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'yı protesto gösterilerinde resmi rakamlara göre 60'tan fazla kişi yaralanırken bir gösterici hayatını kaybetti.

Buteflika'yı protesto gösterilerinde bir kişi öldü

Cezayir'de Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın yeniden bu göreve aday olmasını protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde 56 polis memuru ve 7 gösterici yaralandı. Cezayir güvenlik makamlarının açıklamasına göre Cuma günü düzenlenen gösterilerde 45 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi Hasan Bin Kedda adlı bir göstericinin protestolar sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Bedevi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Adli tıp incelemeleri ölümün nedenini ve koşullarını açıklığa kavuşturacaktır" dedi. Bin Kedda'nın kardeşi ise 50 yaşlarındaki ağabeyinin ölümünden "yönetimdeki çeteleri ve onların serserilerini" sorumlu tuttu.

"Beşinci döneme hayır"

Cezayir kent merkezinde gösteriler dün cuma namazı çıkışında düzenlenmişti. Şehitler Meydanı'nda toplanan ve hükümet binasına girmek isteyen protestoculara polis izin vermemiş ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti. Devlet başkanlığı sarayına yürümek isteyen bir başka grupla da polis arasında ufak çaplı çatışma yaşanmıştı. Olaylar sırasında birçok dükkân ve işyerinin camları kırıldı, çevredeki otomobiller zarar gördü ve bir banka şubesi de ateşe verildi. Gösterilere Cezayir devlet televizyon ve radyolarının yanı sıra özel medya kanallarında da yer verilmiyor.

Cezayir bayrağı taşıyan ve sayısı on bin olarak ifade edilen göstericilerin "Beşinci döneme hayır" yazılı pankartlar taşıdığı, "Katil rejim" ve "Halk rejimin yıkılmasını istiyor" sloganları attığı belirtiliyor.

Cezayir'i yaklaşık 20 yıldır yöneten 82 yaşındaki Buteflika'nın 18 Nisan tarihinde düzenlenecek seçimlerde tekrar aday olduğu açıklanmıştı. Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, 2013 yılında felç geçiren ve o günden bu yana tekerlekli sandalye kullanan Buteflika'nın sağlık sıkıntılarının, bir dönem daha devlet başkanlığı görevinde bulunmasının önünde bir sorun teşkil etmediğini ifade etmişti.

Uyahya Perşembe günü parlamentoda yaptığı konuşmada da ülkede iç savaş tehlikesi olduğunu söyledi. "Mutlu göstericiler polise gül hediye etti" diyen Uyahya "Ama Suriye'de de işin güllerle başladığını hep birlikte hatırlamalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

AFP, dpa / EC, ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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