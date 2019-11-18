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BUTEKOM laboratuvarları hizmet kalitesini artırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 11:37 | Son Güncelleme

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen kapsam genişletme denetimlerini başarıyla tamamlayarak 32 test metodunda ‘ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu’na sahip oldu.

BUTEKOM laboratuvarları hizmet kalitesini artırıyor

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen kapsam genişletme denetimlerini başarıyla tamamlayarak 32 test metodunda ‘ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu’na sahip oldu. Türkiye’deki firmaların yurt dışında yaptırdığı birçok testin Bursa’da uygulanmasının önünü açan BUTEKOM, firmaların hem çok daha ucuza hem de güvenli bir şekilde testlerini yaptırmalarını sağlayacak.
BUTEKOM bünyesinde yer alan Türkiye’nin ilk Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ve İleri Kompozit Malzemeler Mükemmeliyet Merkezi (İKMAMM) Laboratuvarları, TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen kapsam genişletme denetimlerini başarıyla tamamladı. TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre toplam 32 test metodunda akredite olan BUTEKOM, uluslararası düzeyde tanınırlık ve kabul edilebilirlik için gerekli olan akreditasyon belgesini aldı.
Bursa’da inovasyona dayalı ve katma değerli üretimin güçlendirilmesi maksadıyla hayata geçirilen BUTEKOM bünyesinde faaliyet gösteren test laboratuvarları kalite güvence çalışmalarını sürdürerek, hizmetlerinin niteliğini artırmaya devam ediyor. Tekstil, hazır giyim, plastik ve kauçuk sektörlerine yönelik 250’den fazla test yapabilme kapasitesine sahip olan BUTEKOM, yenilenen akreditasyonu kapsamında başta fizikî testler ve haslık testleri olmak üzere elektrik direnci, ozon dayanımı ve dikey yanma testlerinde akredite olarak test gerçekleştiren Türkiye’nin ilk ve tek akredite kuruluşu oldu. BUTEKOM ayrıca elektrik direnci, termal ve su buharı geçirgenlik direnci testlerini de Türkiye’de gerçekleştirebilen iki kuruluştan biri hâline geldi.
BTSO ve BUTEKOM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BUTEKOM’un alanında yeni test ve analiz metotları geliştiren çok amaçlı uluslararası bir araştırma merkezi olduklarını söyledi. Bu vizyon doğrultusunda merkezin hizmetlerini ve akreditasyon kapsamını genişletmek amacı ile çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini belirten Başkan Burkay, “BUTEKOM, özgün ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan testlere ilişkin önemli bir altyapıya sahip. Yürütmüş olduğumuz akreditasyon çalışmaları neticesinde firmalarımız, yurt dışından hizmet aldığı birçok testi BUTEKOM’da yapabilme imkanına kavuştu. Firmalarımız ürünlerini, TÜRKAK tarafından akredite olan laboratuvarlarımızda hem çok daha ucuza hem de güvenli bir şekilde dünya standartlarında test ettirebilecekler. Böylece kaynaklarımızın yurt dışına aktarılmasının da önüne geçmiş olacağız” dedi.

BUTEKOM laboratuvarları hizmet kalitesini artırıyor

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