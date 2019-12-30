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  4. BUTEKOM’dan üniversite sanayi işbirliğine destek

BUTEKOM’dan üniversite sanayi işbirliğine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:51 | Son Güncelleme

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Türkiye’nin sanayide ihtiyaç duyduğu doktora derecesine sahip insan kaynağının yetiştirilmesi maksadıyla TÜBİTAK tarafından başlatılan ‘2244-Sanayi Doktora Programı’ kapsamında işbirliği protokolüne imza attı.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen protokolü BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTÜ Rektörü Prof.

BUTEKOM’dan üniversite sanayi işbirliğine destek

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Türkiye’nin sanayide ihtiyaç duyduğu doktora derecesine sahip insan kaynağının yetiştirilmesi maksadıyla TÜBİTAK tarafından başlatılan ‘2244-Sanayi Doktora Programı’ kapsamında işbirliği protokolüne imza attı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen protokolü BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir imzaladı. Yapılan protokol çerçevesinde akademisyenler, doktora ve yüksek lisans öğrencileri, yürüttükleri 2244 projeleri kapsamında BUTEKOM’un tüm laboratuvar ve diğer proje araştırma imkânlarından faydalanabilecek.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bursa’yı yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli ürünlerde önemli bir merkez hâline getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Burkay, “Bu hedefe ulaşmak için sanayide yetişmiş doktoralı çalışan sayısının artması gerekiyor. TÜBİTAK tarafından başlatılan 2244-Sanayi Doktora Programı’nı çok önemsiyoruz. Programla birlikte, sanayide ihtiyaç duyduğumuz doktora derecesine sahip insan kaynağı yetişirken, üniversite araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi de sağlanıyor.” dedi.
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, BTSO ile yakın iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Oda bünyesinde faaliyet gösteren meslek komiteleri ve sektör konseyleri ile dirsek teması sağladıklarını ifade eden Karademir, “Böylece üniversitemizin bilgi birikimini sanayiye nasıl aktaracağımız konusunda fikir sahibi oluyoruz. Akademisyenlerimiz, komite ve konseyler tarafından düzenlenen toplantılarda iş dünyası ile sürekli bir araya geliyorlar. Burada sektörün taleplerini dinliyorlar. Bu talepler doğrultusunda çalışmalarımıza yön vermeye gayret ediyoruz.” dedi. İmzalanan protokolün üniversite-sanayi işbirliği noktasında önemli bir adım olduğunu kaydeden Rektör Karademir, BUTEKOM’un sektörlerin ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak özgün araştırmalara değer katacağını vurguladı.

BUTEKOM’dan üniversite sanayi işbirliğine destek

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