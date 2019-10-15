HABER

Butik Lezzet Günleri 24 Ekim’de başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:05 | Son Güncelleme

Gıda ürünlerinin yanı sıra aksesuar, doğal kozmetik ve temizlik ürünlerinin yer alacağı Butik Lezzet Günleri, 24-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.Soğuk havaların gelmesi ile birlikte bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek ve vücut direncini artırabilmek için sağlıklı besinler tüketilmesinin önemi artıyor.

Butik Lezzet Günleri 24 Ekim’de başlıyor

Gıda ürünlerinin yanı sıra aksesuar, doğal kozmetik ve temizlik ürünlerinin yer alacağı Butik Lezzet Günleri, 24-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Soğuk havaların gelmesi ile birlikte bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek ve vücut direncini artırabilmek için sağlıklı besinler tüketilmesinin önemi artıyor. Şekersiz, glütensiz, fermente, ürünler başta olmak üzere birçok sağlıklı besinin yer alacağı Akmerkez Butik Lezzet Günleri 24-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
Etkinlikte doğal gıda ürünlerinin yanı sıra doğal kozmetik ve aksesuarlar ile yüzde yüz pamuklu ürünlerin de satışı yapılacak. Butik Lezzet Günleri, dört gün boyunca ziyaretçilerine sağlıklı yaşamın kapılarını açacak.

PARTNERTurizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...
Operasyon köpekleri, en zor görevler için eğitiliyorOperasyon köpekleri, en zor görevler için eğitiliyor
Ayder Yaylası'ndaki otopark ihalesi yapıldıAyder Yaylası'ndaki otopark ihalesi yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan düştü

Gazeteciler ve doktorların bulunduğu otele havan düştü

Son dakika! Antalya Manavgat'ta sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

Siirt'te askerin dikkati faciayı önledi!

Teröristlerden hain tuzak! Facianın eşiğinden dönüldü

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Aksaray'da TIR'ın çarptığı simitçinin bacağı koptu

Korkunç olay! Bacağı koptu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.