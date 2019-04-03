HABER

Butik otelde bir kadının öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 17:42 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, bir kadının otel odasında öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 1 şahıs gözaltına alındı.Ödemiş ilçesinin Akıncılar Mahallesi’nde, lokanta işlettiği öğrenilen Hamide Gezer’in (33), Birgi’deki bir butik otel odasında silahla vurularak öldürülmesine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Butik otelde bir kadının öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltında

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, bir kadının otel odasında öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 1 şahıs gözaltına alındı.
Ödemiş ilçesinin Akıncılar Mahallesi’nde, lokanta işlettiği öğrenilen Hamide Gezer’in (33), Birgi’deki bir butik otel odasında silahla vurularak öldürülmesine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında jandarma soruşturmayı genişletti. Kadınla ilişkisi bulunduğu belirlenen ve otele bir gün önce birlikte giriş yaptıkları tespit edilen C.Ö. (50), Aydın’ın Nazilli ilçesinde gözaltına alındı. Kepçe operatörü olduğu öğrenilen C.Ö., Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi. Kadının, yaklaşık 1 hafta önce ise C.Ö.’nün kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa başvuruda bulunduğu öğrenildi.

PARTNER 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde intihara kalkışan hükümlüyü eşi ikna ettiDenetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde intihara kalkışan hükümlüyü eşi ikna etti
Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltıAlanya’da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.