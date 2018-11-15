"Butik" yayıncılıkla hayallerini gerçekleştirdiler

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" devam ediyor. Belli alanlarda spesifik yayınlar yapan, tasarımın ve editörlüğün ön planda olduğu, genel okurdan daha çok, özel bir okur kitlesini hedefleyen butik yayıncılar da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece'de gerçekleştirilen fuarda yer alıyor. Çocuk kitapları üzerine yayınlar yapan Sarıgaga Yayınları Kurucusu ve Editörü Esra Okutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce çalıştığı medya sektöründen ayrılarak, 2011'de yayınevini tek başına kurduğunu söyledi. - "Bu toprakların hikayelerini yurt dışına götürmek amacıyla yola çıktım" Okutan, yayınevi bünyesinde çıkan kitapların daha çok 3-12 yaşa hitap ettiğini belirterek, "Hikayeleri çok sevdiğim ve paylaşmak istediğim için bu işe başladım. Dünyadaki bütün hikayeleri Türkiye'deki çocuklara getirmek, buranın hikayelerini, bu toprakların hikayelerini yurt dışına götürmek amacıyla yola çıktım ve çocuklar için de bir şeyler yapmayı çok seviyorum." dedi.

Yayınlarında özellikle toplumdaki farklılıklara rağmen bir arada yaşamayı öğreten içeriklere yer verdiklerini ifade eden Okutan, şöyle konuştu: "Mesela ilk kitaplarımızdan biri mülteci çocuklarla beraber yapılmıştı ki o zaman daha Suriye savaşı yeni başlamıştı. Hep bu tarz konularda çalışmaya özen gösteriyorum. Yayıncılıkla beraber aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu gibi faaliyet göstermeye çalışıyorum. Diğer önem verdiğimiz konulardan biri de doğadır. Yeryüzündeki bütün canlıların bir değeri olduğu, herkesin bir yaşama hakkı olduğu temalarını kitaplarda işliyoruz." - "Kitaplarımızı, illüstratörlerimizi, yazarlarımızı yurt dışına tanıtmak istiyoruz" Okutan, bugüne kadar 13 kitap çıkardıklarını aktararak, "Az kitap çıkarsak da eserlerimiz yeni baskılarını yapıyor. Yavaş yavaş tanınıyor ama iyi bir yolda olduğumuza inanıyorum." diye konuştu. Her yıl kitap fuarlarına katılmaya çalıştığını dile getiren Okutan, şunları kaydetti: "Fuarlarda yurt dışına kitaplarımızın telif ve haklarını da satmaya çalışıyoruz. Bazı kitaplarımız çok ilgi görüyor. Amaçlarımızdan biri de bu. Sadece dışarıdan kitap almak değil, kitaplarımızı da, illüstratörlerimizi, yazarlarımızı da yurt dışına tanıtmak istiyoruz."

- "Yayınevini çocukluğumda okuduğum, özlemini duyduğum kitapları yayınlamak için kurdum" Kır Çiçeği yayınları kurucusu Aslı Motchane ise daha önce anneanne ve dedesinin, kendi kurdukları yayınevi bünyesinde 50 yıl boyunca çocuk kitapları yayınladıklarını anlattı. Bu sayede yurt dışından gelen resimli çocuk kitaplarıyla büyüdüğünü dile getiren Motchane, "Bu durumun çocuğun hayatını, hayal gücünü ne kadar zenginleştiren bir şey olduğunu o resimli kitaplarda hissettim ama o zaman Türkiye'nin maddi şartları nedeniyle bu tarz kitapların yayınlanması mümkün değildi. Baskı, mürekkep, kağıt pahalıydı. Kendi çocuklarım oluncaya kadar da resimli çocuk kitapları çok fazla yayınlanmıyordu. Bu nedenle kendi çocukluğumda okuduğum ve özlemini duyduğum kitapları yayınlamak için Kır Çiçeği yayınlarını kurdum." Okul öncesi çocuklara hitap eden resimli öykü kitapları yayınladıklarını belirten Motchane, şunları söyledi: "Ülkemizde okul öncesi çocuklarda okuma alışkanlığı aslında çok fazla yok. Yani 4-5 yaşındaki çocuklara anne ve babalarının kitap okumasından söz ediyorum. Halbuki 1,5-2 yaşından itibaren çocuklara kitap okunması, çocukların hem resimlere bakarak sanatsal duygularını geliştirmeleri hem de bu metinleri dinleyerek daha küçük yaştan edebiyat anlayışlarını geliştirmeleri, bilinçsel gelişimi ve daha sonra okula adapte olabilmeleri için de çok önemli. Biz de 2007 yılında resimli çocuk kitaplarını geliştirmek amacıyla kurulduk."