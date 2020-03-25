Buttigieg Demokrat Parti’nin başkan adaylığı yarışından çekildi

Buttigieg, başkan adaylığı yarışına giren ilk açık eşcinsel politikacıydı.ABD'deki başkanlık yarışında belirleyici dönüm noktalarından biri olarak gösterilen "Süper Salı” öncesinde, Demokrat Parti’nin adayı olmak için mücadele veren isimler azalıyor. Indiana eyaletindeki South Bend kentinin eski Belediye Başkanı Pete Buttigieg, başkan adaylığı yarışından çekildiğini açıkladı. South Bend kentinde destekçilerinin karşısına çıkan Buttigieg, çekilme kararını açıkladıktan sonra, "Ancak ocak ayında yeni, Demokrat bir başkanımızın olması için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu. 38 yaşındaki Buttigieg, başkan adaylığı yarışına giren ilk açık eşcinsel politikacıydı.

Altı aday adayı kaldı

Buttigieg'in çekilmesiyle birlikte Demokratlar arasındaki yarışta altı aday kaldı. Kendini sosyalist olarak tanımlayan ve şu ana kadar en fazla delegenin desteğini alan Bernie Sanders, South Carolina'da büyük farkla kazanan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, milyarder işadamı Michael Bloomberg, senatörler Elizabeth Warren ve Amy Klobuchar ile Kongre üyesi Tulsi Gabbard, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için mücadele veren isimler.