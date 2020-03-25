HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Buttigieg Demokrat Parti’nin başkan adaylığı yarışından çekildi

Buttigieg Demokrat Parti’nin başkan adaylığı yarışından çekildi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2020 13:49 | Son Güncelleme

ABD’deki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olmak için mücadele veren isimlerden Pete Buttigieg, yarıştan çekildiğini açıkladı.

Buttigieg, başkan adaylığı yarışına giren ilk açık eşcinsel politikacıydı.ABD'deki başkanlık yarışında belirleyici dönüm noktalarından biri olarak gösterilen "Süper Salı” öncesinde, Demokrat Parti’nin adayı olmak için mücadele veren isimler azalıyor. Indiana eyaletindeki South Bend kentinin eski Belediye Başkanı Pete Buttigieg, başkan adaylığı yarışından çekildiğini açıkladı. South Bend kentinde destekçilerinin karşısına çıkan Buttigieg, çekilme kararını açıkladıktan sonra, "Ancak ocak ayında yeni, Demokrat bir başkanımızın olması için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu. 38 yaşındaki Buttigieg, başkan adaylığı yarışına giren ilk açık eşcinsel politikacıydı.

Altı aday adayı kaldı

Buttigieg'in çekilmesiyle birlikte Demokratlar arasındaki yarışta altı aday kaldı. Kendini sosyalist olarak tanımlayan ve şu ana kadar en fazla delegenin desteğini alan Bernie Sanders, South Carolina'da büyük farkla kazanan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, milyarder işadamı Michael Bloomberg, senatörler Elizabeth Warren ve Amy Klobuchar ile Kongre üyesi Tulsi Gabbard, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için mücadele veren isimler.

Yaklaşık bir yıl öncesine kadar çok dar bir kesimin tanıdığı Buttigieg, 3 Şubat'ta başlayan ön seçim takviminde önce Iowa eyaletinde, ardından da New Hampshire'da beklenmedik başarı göstermiş ancak daha sonraki seçimlerde ivme kaybetmişti.

"Süper Salı”da 1344 delege dağıtılacak

Buttigieg'in çekilme kararı, Demokrat Parti'nin Başkan Donald Trump'ın karşısına kimi çıkaracağı konusunda ciddi oranda belirleyici olacak "Süper Salı” öncesi geldi. İlk dört ön seçimde 149 delege belirlenirken, 14 eyalette ön seçimin yapılacağı "Süper Salı”da 1344 delege dağıtılacak. Temmuz ayında Demokrat Parti'nin başkan adayının belirleneceği parti kongresinde adaylık için 3979 delegeden 1991'inin desteği gerekiyor.

Buttigieg'in çekilmesi Biden'a yarayabilir

Favoriler arasında Bernie Sanders ve Joe Biden öne çıkıyor. Partinin ılımlı kanadından olan Buttigieg'in adaylık yarışından çekilme kararının ise, yine ılımlı kanattan Biden'ın işine yarayacağı tahmin ediliyor. Yarınki "Süper Salı”da eski New York Belediye Başkanı milyarder Bloomberg de ilk kez bir ön seçime katılacak. Bloomberg, daha önce oy pusulalarında yer almıyordu.

DW/AÜ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
Prens Charles'in koronavirüs testi pozitif çıktıPrens Charles'in koronavirüs testi pozitif çıktı
TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür? TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

Koronavirüs salgınında son durum!

Koronavirüs salgınında son durum!

O üründe vergi yüzde 0 oldu

O üründe vergi yüzde 0 oldu

7,5 büyüklüğünde deprem!

7,5 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Diğer Haberler
Riyad, Mekke ve Medine karantina altına alındı

Riyad, Mekke ve Medine karantina altına alındı

İspanya'da koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısında büyük artış

İspanya'da ölü sayısında korkunç artış!

Prens Charles'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Prens Charles'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İran'da 143 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kabusu yaşıyorlar! 143 kişi daha öldü

Otopside ortaya çıktı: Meğer koronavirüs akciğerde kalmaya devam ediyormuş

Otopside ortaya çıktı: Meğer koronavirüs akciğerde kalmaya...

Fransa’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale

Fransa’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.