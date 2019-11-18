Buttigieg Iowa’da Önde

Demokrat Parti’nin başkan adaylarından Güney Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg son yapılan bir ankete göre Şubat ayında parti adaylığı için ön seçimlerin yapılacağı Iowa’da birinci sırada.

CNN/Mediacom’un anketine göre Buttigieg’e destek yüzde 25’e yükselmiş durumda.

Bu, Eylül ayında yapılan anketteki destekten 16 puan daha fazla.

Ankete göre Buttigieg’i yüzde 16’yla Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, yüzde 15’le eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’la Vermont Senatörü Bernie Sanders takip ediyor.

Eylül ayından bu yana Warren 6 puan, Biden 5 puan kaybetti. Sanders ise 4 puan kazandı.

37 yaşındaki Buttigieg söz konusu anketin cesaret verici olduğunu söyledi ancak yapılması gereken daha çok iş olduğunu vurguladı.

Monmouth Üniversitesi anketine göre de Buttigieg Iowa’da Demokrat adaylar arasında en fazla destek alan isim.

Bununla birlikte Buttigieg’e ulusal oranda destek yüzde 8’ler civarında.

3 Şubat’taki ön seçimi Buttigieg’in kazanması kendisiyle ilgili soru işaretlerinin giderilmesine yardımcı olabilir.