HDP Sözcüsü Günay Kubilay, çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin, "Bir kez daha iktidara ve ailelere çağrıda bulunuyoruz; Kürt sorununun çözüm yeri Meclis, muhatabı iktidardır. Biz, bütün aileleri Meclise davet ediyoruz. Mecliste bütün partilerin içinde yer alacağı bir çözüm komisyonu kurulması için gerekli katkıyı vermelerini bekliyoruz." dedi.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da meydana gelen deprem dolayısıyla vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremde can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Kubilay, 17 Ağustos Marmara depremini hatırlatarak, uzmanların 20 yıldır İstanbul'da büyük bir deprem beklentisi olduğunu, önlemler alınması gerektiğini ısrarla söylediklerini vurguladı.

17 Ağustos depreminden sonra çıkarılan "Özel İletişim Vergisi" adı altında bu zamana kadar 74 milyar lira toplandığını iddia eden Kubilay, "Bu 74 milyarın ne kadarı depremin zararları ne kadarı depremden korunmak için harcandı? Kalan para nerede?" diye sordu. Kubilay, en kısa zamanda iktidardan bu soruların yanıtını beklediklerini söyledi.