Bütün arkadaşlarını yiyip depresyona giren balık 16. doğum gününü kutladı

Başkent Helsinki'deki Linnanmaki Deniz Hayatı Merkezi’nden Mikko, akvaryumu paylaştığı diğer balıkları yeme alışkanlığı yüzünden hayatının çoğu döneminde yalnız kaldı.

Daily Star'ın haberine göre, son arkadaşı zehirli aslan balığını da yemesiyle Mikko, akvaryumda tek başına yaşamaya başladı. Merkezin pandemi sebebiyle ziyaretçi alımına kapanmasıyla iyice yalnızlaşan balık depresyona girdi.

Merkezdeki bakıcılardan biri, Mikko’nun ziyaretçiler geldiği zaman daha aktif olduğunu, yalnız kaldığı zamansa hareket etmediğini gözlemlediklerini belirtti.

Ekip, bu duruma kayıtsız kalamadı ve tecrit boyunca yemekle kahve molalarını onun akvaryumunun başında geçirmeye başladı.

Çalışanlar, Mikko'nun doğum günündeyse somon balığından bir kekle ona sürpriz yaparak seneye de kutlayacaklarının sözünü verdi.

Bakıcı, onu zaman zaman yumuşak bir fırçayla fırçaladıklarını ve Mikko’nun izlemesi için televizyon yerleştirdiklerini söylerek şu ifadeleri kullandı:

Uzmanlarımız, orfozun duygularını rengini değiştirerek gösterdiğine inanıyor.

Mikko’nun rengi genellikle koyu mavi ama bazen üstünde beyaz benekler oluyor ya da açık maviye dönüşüyor.

Tecrit bittikten sonra ziyaretçilerin gelmeye başlamasıyla Mikko tekrar mutlu oldu ve hareket etmeye başladı.

Aralıkta Mikko, bakıcının elinden 35 santimlik fırçayı alıp yutunca bütün personeli korkutmuştu. Daha sonra fırça, ameliyatla balığın içinden çıkartılmıştı.

