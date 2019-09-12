"Bütün belediye başkanları toplantıdan memnun ayrıldı"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na ilişkin, "Bu toplantıların ülkemiz ve insanlarımız için bir adım olduğunu düşünüyorum. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız da memnun olarak toplantıdan ayrıldı." dedi.

Böcek, belediyede yaptığı açıklamada, Antalya'nın öncelikli konularını ortaya koyan bir dosya hazırlayarak toplantıya katıldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra partisine bakılmaksızın söz verilen belediye başkanlarının taleplerini dile getirdiğini belirten Böcek, toplantının içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gerçekten son zamanlarda ülkemizin birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyduğunu görmüş olduk. Toplantıda CHP'li, AK Partili ve MHP'li büyükşehir belediye başkanları vardı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir Whatsapp grubunun oluşturulması ve bunun yanında yeni oluşturulacak üst kurulda Ekrem İmamoğlu, Yılmaz Büyükerşen ve Mansur Yavaş'ın da olmasına karar verildi. Burada ortak toplantılar yapılması, halkımızın talepleri, geçmişteki belediye mevzuatının yeniden değerlendirilmesi ve birlik, beraberlik içinde çalışmaların olması gerektiği konuşuldu."