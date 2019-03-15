"Bütün belediyeleri almak için çalışıyoruz"

SEFA ŞAHİN - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İstediğimiz neticeleri almayabiliriz. Anketler farklı gösterebilir ama her seçim bölgesinde iddiamız var. Tahminde bulunmuyoruz ama bin 389 belediye başkanlığını da almak için çalışıyoruz." dedi. Karamollaoğlu, partisinin yerel seçim çalışmaları ve gündeme ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Partisince 24 Haziran seçimlerinde salon toplantılarında "e-miting" yapıldığını hatırlatan Karamollaoğlu, yerel seçim kampanyası kapsamında ise her ilde miting yapmayacaklarını söyledi. Karamollaoğlu, insanların mitinglere fazla itibar etmediklerini savunarak, "Ağırlıklı olarak salon toplantıları yapıyoruz. Adına 'e-miting' demiyoruz ama e-miting mahiyetinde. İnternet üzerinden insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Her hafta yerine göre 5-6 toplantı oluyor. Aynı gün 2, 3 toplantımız olabiliyor ve farklı illerde oluyor." diye konuştu. Partisinin yerel seçim kampanya simgesinin "cepsiz ceket" olduğunu aktaran Karamollaoğlu, bu seçimde dürüstlüğe vurgu yapma gereği duyduklarını, bunun da vatandaşların ilgisini çektiğini söyledi.

Karamollaoğlu, teşkilatlara sadece parti kadrolarından değil partinin prensiplerini belirleyen çevrelerden de aday gösterilmesi talimatını verildiğini belirterek, "Çünkü biz kazanma odaklı çalışacağız. Her seçim bölgesinde kazanma odaklı çalışıyoruz. Farklı iddialar olabilir. İstediğimiz neticeleri almayabiliriz. Anketler farklı gösterebilir ama her seçim bölgesinde iddiamız var. Bundan dolayı bir tahminde bulunmuyoruz ama bin 389 belediye başkanlığını da almak için çalışıyoruz. Esas olan da bu." ifadelerini kullandı. - "Vatandaşların tamamının oyuna talibiz" Şanlıurfa ve Adıyaman'da Saadet Partisi lehine CHP ve İYİ Parti'nin aday göstermemesi ile HDP'nin adaylarını geri çekmesine de değinen Karamollaoğlu, şöyle devam etti: "Tayyip Bey Doğu'da da Orta Anadolu'da da kimden oy almak istiyorsa biz de onlardan oy almak istiyoruz. Genel merkezler olarak kesinlikle bir ittifakın içinde değiliz. Bu ittifakların özellikle mahalli seçimlerin, genel seçim gibi bir hukuki tutarlılığı yok. Oturuyor, anlaşılıyorlar. Anlaşmaya göre bazı yerlerde seçime iki tarafta kendi adaylarıyla giriyor. Bazı yerde birisi aday gösteriyor, öbürü göstermiyor. Genel merkezler olarak böyle bir pazarlığın içerisinde değiliz ama beldelerde siz isteseniz de istemeseniz de adaylar ortaya çıkarken herkes birbiriyle görüşür. 'Görüşmeyin ha bak bu tehlikelidir.' Biz öyle bir şey demiyoruz. Onun için bu noktayı burada kesip atıyoruz. Bütün ülkeyi kucaklayan tek partiyiz."