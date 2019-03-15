HABER

"Bütün belediyeleri almak için çalışıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "İstediğimiz neticeleri almayabiliriz. Anketler farklı gösterebilir ama her seçim bölgesinde iddiamız var. Tahminde bulunmuyoruz ama bin 389 belediye başkanlığını da almak için çalışıyoruz" - "(Partisinden seçildikten sonra bazı isimlerin başka partilere geçeceği iddiası) Bir insan seçildikten sonra 'Ben gidiyorum' derse gider. Kimse mani olamaz ki. 'Gitmiyorum' derse bile gitmek isteyen gider" - "(Seçimden sonraki ilk kongrede adaylığına ilişkin) Ben aday olmam. Geçen kongrede de aday olmadım. Bana bir görev düşerse yaparım. Şunu herkesin bilmesi icap eder. Makam, mevki peşinde değilim. Yaşım zaten 80'e dayanmış. Böyle bir iddiam yok ama bir görev verilirse onun hakkını verebilmek için elimden gelen gayreti gösteririm"

SEFA ŞAHİN - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İstediğimiz neticeleri almayabiliriz. Anketler farklı gösterebilir ama her seçim bölgesinde iddiamız var. Tahminde bulunmuyoruz ama bin 389 belediye başkanlığını da almak için çalışıyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin yerel seçim çalışmaları ve gündeme ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Partisince 24 Haziran seçimlerinde salon toplantılarında "e-miting" yapıldığını hatırlatan Karamollaoğlu, yerel seçim kampanyası kapsamında ise her ilde miting yapmayacaklarını söyledi.

Karamollaoğlu, insanların mitinglere fazla itibar etmediklerini savunarak, "Ağırlıklı olarak salon toplantıları yapıyoruz. Adına 'e-miting' demiyoruz ama e-miting mahiyetinde. İnternet üzerinden insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Her hafta yerine göre 5-6 toplantı oluyor. Aynı gün 2, 3 toplantımız olabiliyor ve farklı illerde oluyor." diye konuştu.

Partisinin yerel seçim kampanya simgesinin "cepsiz ceket" olduğunu aktaran Karamollaoğlu, bu seçimde dürüstlüğe vurgu yapma gereği duyduklarını, bunun da vatandaşların ilgisini çektiğini söyledi.

Karamollaoğlu, teşkilatlara sadece parti kadrolarından değil partinin prensiplerini belirleyen çevrelerden de aday gösterilmesi talimatını verildiğini belirterek, "Çünkü biz kazanma odaklı çalışacağız. Her seçim bölgesinde kazanma odaklı çalışıyoruz. Farklı iddialar olabilir. İstediğimiz neticeleri almayabiliriz. Anketler farklı gösterebilir ama her seçim bölgesinde iddiamız var. Bundan dolayı bir tahminde bulunmuyoruz ama bin 389 belediye başkanlığını da almak için çalışıyoruz. Esas olan da bu." ifadelerini kullandı.

- "Vatandaşların tamamının oyuna talibiz"

Şanlıurfa ve Adıyaman'da Saadet Partisi lehine CHP ve İYİ Parti'nin aday göstermemesi ile HDP'nin adaylarını geri çekmesine de değinen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Tayyip Bey Doğu'da da Orta Anadolu'da da kimden oy almak istiyorsa biz de onlardan oy almak istiyoruz. Genel merkezler olarak kesinlikle bir ittifakın içinde değiliz. Bu ittifakların özellikle mahalli seçimlerin, genel seçim gibi bir hukuki tutarlılığı yok. Oturuyor, anlaşılıyorlar. Anlaşmaya göre bazı yerlerde seçime iki tarafta kendi adaylarıyla giriyor. Bazı yerde birisi aday gösteriyor, öbürü göstermiyor. Genel merkezler olarak böyle bir pazarlığın içerisinde değiliz ama beldelerde siz isteseniz de istemeseniz de adaylar ortaya çıkarken herkes birbiriyle görüşür. 'Görüşmeyin ha bak bu tehlikelidir.' Biz öyle bir şey demiyoruz. Onun için bu noktayı burada kesip atıyoruz. Bütün ülkeyi kucaklayan tek partiyiz."

- "Pazarlık yapılmadı"

Karamollaoğlu, partisinin Şanlıurfa ve Adıyaman adaylarını destekleyen partilere il ve ilçe belediye meclis üyeleri adaylarında herhangi bir kontenjan verilip verilmediği sorusu üzerine bu konuda pazarlık yapılmadığını söyledi.

Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı gösterilenlerin seçilmeleri halinde istifa edip başka partilere gidecekleri iddiasını da değerlendiren Karamollaoğlu, "Bir insan seçildikten sonra 'Ben gidiyorum' derse gider. Kimse mani olamaz ki. 'Gitmiyorum' derse bile gitmek isteyen gider. Şu anda bunların üzerinde konuşmanın bize hiçbir faydası yok." açıklamasında bulundu.

- "Ben aday olmam"

Temel Karamollaoğlu, partisinin yerel seçimlerden sonra yapılması beklenen kongrede aday olup olmayacağına yönelik soruya şu cevabı verdi:

"Ben aday olmam. Geçen kongrede de aday olmadım. Bana bir görev düşerse ben yaparım. Şunu herkesin bilmesi icap eder. Ben makam, mevki peşinde değilim. Yaşım zaten 80'e dayanmış. Böyle bir iddiam yok ama bir görev verilirse onun hakkını verebilmek için elimden gelen gayreti gösteririm. Ümit ediyorum ki böyle bir başkanlık kavgası kesinlikle olmaz. Varsa bu işi daha iyi götürecek olan elini öperim, ona da teslim ederim."

2019'un meleği belli oldu! 2019'un meleği belli oldu!
Çin Başbakanı Li: "Çin ve ABD ekonomileri birbirinden kopamaz"Çin Başbakanı Li: "Çin ve ABD ekonomileri birbirinden kopamaz"
Selim Kotil: İstanbul’un bütün balıkları kaçtıSelim Kotil: İstanbul’un bütün balıkları kaçtı
Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçim2019

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Canlı yayında açıkladı! 'Özel bir beste istedim'

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.