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Bütün çocuklar birinci oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:06 | Son Güncelleme

DÜZCE’de, Engelliler Haftası kapsamında engelli öğrencilere yönelik atletizm müsabakaları düzenlendi.

Bütün çocuklar birinci oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, Engelliler Haftası kapsamında engelli öğrencilere yönelik atletizm müsabakaları düzenlendi. 50 ve 100 metrelik yarışmaların sonunda ise tüm öğrencilere birincilik madalyası verildi. Öğrenciler yarışmanın sonunda birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.
25 öğrencinin katıldığı koşularda, çocuklar 50 ve 100 metrede yarıştı. Start çizgisinde zorlanan öğrencilerin olduğu gözlenirken, yardımlarına hakemler yetişti. Özel sporcuların rahat çıkış yapabileceği pozisyonu almalarını sağlayan hakemlerin çıkış düdüğüyle birlikte öğrenciler koştu. Yarışı tamamlayan çocuklar birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.
Engelliler Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Zeki Canazlar, "Bana göre onların hepsi birer şampiyon. Aileler olarak bizlerin bir sürü hatası var. Ben de bir engelliyim. Benim de ailemde hatalar oldu. Çocuklarımızı saklıyoruz. Bunların spor yapmaları güzel. Onların da bugünkü gibi spor yapmaları lazım. Çocuklarını topluma çıkartsınlar. Her şeyi yapsınlar, yapmalılar" dedi.

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Bütün çocuklar birinci olduBütün çocuklar birinci olduBütün çocuklar birinci olduBütün çocuklar birinci oldu

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