HABER

"Bütün dünyada yöresel ürünler talebi hızla artıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:37 | Son Güncelleme

YUCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu: - "Küresel ticaretin bize empoze ettiği beslenme sistemi güzel bir şey değil. Bütün dünyada yöresel ürünler talebi hızla artıyor. Türk halkının beslenebilmesi için yöresel ürünlerle gıda güvenliği oluşturuyorlar. Bu bakımdan büyük şansımız var"

EDİRNE (AA) - Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YUCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, "Küresel ticaretin bize empoze ettiği beslenme sistemi güzel bir şey değil. Bütün dünyada yöresel ürünler talebi hızla artıyor. Türk halkının beslenebilmesi için yöresel ürünlerle gıda güvenliği oluşturuyorlar. Bu bakımdan büyük şansımız var." dedi.

YUCİTA Başkanı Prof. Dr. Tekelioğlu, Edirne'de bir restoranda gerçekleşen "Türkiye'de ve Trakya'da Coğrafi İşaretler" konulu konferansta, Türkiye'nin yöresel ürün potansiyelinin diğer ülkelere göre yüksek olduğunu söyledi.

YUCİTA olarak Türkiye'deki yöresel ürünlerin milli ve milletler arası alanda tanıtılması için çalıştıklarını belirten Tekelioğlu, bu kapsamda Türkiye'de ayak basılmadık yer bırakmadıklarını ifade etti.

Edirne'nin ve Türkiye'nin değerlerini ön plana çıkarmak için projeler yaptıklarını vurgulayan Tekelioğlu, "Edirne’nin coğrafi işaretleri bizim için çok önemli. Burada yediğim ciğeri başka hiçbir yerde yemedim. Büyük potansiyel var. Amacımız Türkiye’de coğrafi işaretler konusunda farkındalık yaratmak. Biz gönüllülük esaslı çalışıyoruz. Bizim kasada hiçbir şeyimiz yok, paramız yok. Ama Türkiye için çarpan bir kalbimiz var. Türkiye’de ayak basmadığımız yer bırakmadık. İnancımız o ki coğrafi işaretlerin alınmasıyla desteklenerek, ekonomik açıdan daha da büyüyeceğimize inanıyoruz. Verdiğimiz savaş yöresel ürünler için verilen bir savaştır." diye konuştu.

Tekelioğlu, yöresel ürünlerin gıda güvenliği açısından da önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Gelişen dünyada insanların endüstriyel gıdalarla beslendiğini ve bu durumun bazı sıkıntılara yol açtığını belirten Tekelioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün dünya olarak çok önemli bir süreci yaşıyoruz Endüstriyel beslenme tipine tüketicilerin güveni sarsıldı. Yaşanan bir sürü gıda krizlerinden sonra tüketicinin güveni kalmadı. Küresel ticaretin bize empoze ettiği beslenme sistemi güzel bir şey değil. Bütün dünyada yöresel ürünler talebi hızla artıyor. Türk halkının beslenebilmesi için yöresel ürünlerle gıda güvenliği oluşturuyorlar.

Bu bakımdan büyük şansımız var. Dünyanın hiçbir ülkesinde bizim sahip olduğumuz potansiyel yok. Ancak sahip olmak yetmiyor. Bunlara gereken önemi vermek ve özellikle tescil aldıktan sonra iyi yönetmek ve denetim mekanizmalarını hayata geçirmek lazım. El ele verirsek hep birlikte bir yerlere gelebiliriz."

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...
Sayıştay Başkanı Baş’tan üniversitelilere kariyer dersiSayıştay Başkanı Baş’tan üniversitelilere kariyer dersi
Fırat'ın doğusundaki teröristler böyle görüntülendi! Ateş açtılarFırat'ın doğusundaki teröristler böyle görüntülendi! Ateş açtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
endüstri gıda güvenliği sağlık Yöresel Ürünler YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu

En Çok Okunan Haberler

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahip Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin'e silahlı saldırı!

Rahip Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin'e silahlı saldırı!

Sahtecilikle suçlanmıştı... Öğretim üyesinden flaş açıklama: Komplo kuruldu!

Sahtecilikle suçlanmıştı... Öğretim üyesinden flaş açıklama: Komplo kuruldu!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bedirhan Abo öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bedirhan Abo öldürüldü

Şüphelenip durdurdu, 2 bin yıllık eser buldu

Şüphelenip durdurdu, 2 bin yıllık eser buldu

Harran Üniversitesi rektörlüğüne atama

Harran Üniversitesi rektörlüğüne atama

Fırat'ın doğusundaki teröristler böyle görüntülendi! Ateş açtılar

Fırat'ın doğusundaki teröristler böyle görüntülendi! Ateş açtılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.