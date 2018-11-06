EDİRNE (AA) - Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YUCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, "Küresel ticaretin bize empoze ettiği beslenme sistemi güzel bir şey değil. Bütün dünyada yöresel ürünler talebi hızla artıyor. Türk halkının beslenebilmesi için yöresel ürünlerle gıda güvenliği oluşturuyorlar. Bu bakımdan büyük şansımız var." dedi.

YUCİTA Başkanı Prof. Dr. Tekelioğlu, Edirne'de bir restoranda gerçekleşen "Türkiye'de ve Trakya'da Coğrafi İşaretler" konulu konferansta, Türkiye'nin yöresel ürün potansiyelinin diğer ülkelere göre yüksek olduğunu söyledi.

YUCİTA olarak Türkiye'deki yöresel ürünlerin milli ve milletler arası alanda tanıtılması için çalıştıklarını belirten Tekelioğlu, bu kapsamda Türkiye'de ayak basılmadık yer bırakmadıklarını ifade etti.

Edirne'nin ve Türkiye'nin değerlerini ön plana çıkarmak için projeler yaptıklarını vurgulayan Tekelioğlu, "Edirne’nin coğrafi işaretleri bizim için çok önemli. Burada yediğim ciğeri başka hiçbir yerde yemedim. Büyük potansiyel var. Amacımız Türkiye’de coğrafi işaretler konusunda farkındalık yaratmak. Biz gönüllülük esaslı çalışıyoruz. Bizim kasada hiçbir şeyimiz yok, paramız yok. Ama Türkiye için çarpan bir kalbimiz var. Türkiye’de ayak basmadığımız yer bırakmadık. İnancımız o ki coğrafi işaretlerin alınmasıyla desteklenerek, ekonomik açıdan daha da büyüyeceğimize inanıyoruz. Verdiğimiz savaş yöresel ürünler için verilen bir savaştır." diye konuştu.