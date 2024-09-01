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  4. Bütün ekipler alarma geçti! 'Yalova'da uçak düştü' ihbarı yapıldı, gerçek sonra ortaya çıktı

Bütün ekipler alarma geçti! 'Yalova'da uçak düştü' ihbarı yapıldı, gerçek sonra ortaya çıktı

01.09.2024 19:28
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Yalova'da 112'ye yapılan "Hava Meydan Komutanlığı yakınlarında uçak düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yapılan araştırmaların ardından gerçek ortaya çıktı. Yalova Valiliği de olayın ardından bir açıklama yaptı.

Alınan bilgiye göre, Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi’nde Taşköprü beldesinde bulunan Yalova Hava Meydan Komutanlığı yakınlarında uçak düştüğü ihbarı geldi. İhbar daha sonra ise “helikopter düştü” olarak düzeltildiği bildirildi.

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HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI'YLA İRTİBAT KURULDU

Olay bölgesine itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Daha sonra Yalova Hava Meydan Komutanlığı’yla irtibat kuruldu.

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Komutanlıktan kendilerine ait herhangi bir uçak veya helikopterin düşmediği bilgisini alan ekipler bölgeden ayrıldı.

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ALÇAK UÇUŞ YAPAN UÇAĞI DÜŞTÜ SANDI

Öte yandan ihbarı yapan vatandaşın, alçak uçuş gerçekleştiren bir eğitim uçağını bölgede gördüğü öğrenildi. Uçağın gözden kaybolduğu sırada bölgede yakılan bir ateşin dumanını fark eden vatandaşın bunu uçağın düşmesi olarak değerlendirdiği ve çağrı merkezini aradığı öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Yalova Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“1- 112 Acil Çağrı Merkezine Hava Meydan Komutanlığından Taşköprü Feribot iskelesi istikametine giderken yolun sağ tarafına uçak düştüğü ihbarı verilmiş olup, komutanlığımıza bildirilmiştir.
2- Her iki ihbarcı şahıs ile yapılan görüşmede, eğitim uçağının düştüğünü söylediği ancak Hava Meydan Komutanlığı ile yapılan görüşmede eğitim uçaklarında herhangi bir sıkıntı olmadığı, uçaklarının havada olduğu teyit edilmiştir. İhbarcı şahısların tarif ettiği bölgede yapılan kontrolde çiftçilik yapan bir şahsın tarlasında kuru ot ve yaprak parçaları yaktığı görülmüştür. Söz konusu ihbar ile ilgili yapılan değerlendirmede Hava Meydan Komutanlığına bağlı eğitim uçaklarının bölgede uçuş yaptığı esnada dalışa geçmiş olabileceği dalış yaptığı esnada ihbarcıların söz konusu ateşin dumanı ile uçağın düştüğünü bağdaştırarak düştüğü değerlendirip ihbar vermiş olabilecekleri değerlendirilmiş olup, ihbarcılar ile tekrar yapılan görüşmede uçağın bizzat yere çakıldığını görmediklerini beyan etmeleri üzerine ihbarın asılsız olduğu değerlendirilmiştir.” (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova uçak
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