"Bütün gönüllere gireceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tevazu içinde hareket edeceğiz. Bütün gönüllere, bütün kalplere girerek herkesin kapısını çalacağız. Şehrin, vatandaşın ihtiyacı ne ise bunları gidermek için sizler ve bizler mücadele vereceğiz." dedi. Bakan Kurum, Salda Gölü ziyaretinin ardından kent merkezinde kentsel dönüşüm projesi başlayacak olan Bozkurt Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Mahalle kahvesine giden Kurum, vatandaşlarla bir süre sohbet etti, karnesine baktığı bir çocuğa hediye verdi. Bakan Kurum, daha sonra AK Parti Burdur İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burdur'da olmaktan ve partisinin teşkilatıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum, 24 Haziran seçimlerinde Burdur'un yüzde 54 oranında partilerine, yüzde 56 oranında ise Cumhur İttifakı'na destek verdiğini hatırlattı, "Burdur tarihiyle, doğasıyla bu bölgede her zaman ön planda olmuş, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman destek olmuş bir ilimizdir." dedi. Kurum, Salda Gölü'nün turkuaz rengi suyu, bembeyaz kumsalıyla bölgenin büyük bir değeri olduğuna değinerek, birçok doğal güzelliği içinde barındıran Burdur'un problemlerini istişare ettiklerini bildirdi.

- "Herkesin kapısını çalacağız" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinde kendilerine bir hedef koyduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti: "Bu hedef 'gönül belediyeciliği' hedefiydi. Bu hedefin içinde 'önce millet, önce memleket' var. Tevazu içinde hareket edeceğiz. Bütün gönüllere, bütün kalplere girerek herkesin kapısını çalacağız. Şehrin, vatandaşın ihtiyacı ne ise bunları gidermek için sizler ve bizler mücadele vereceğiz. Ben inanıyorum ki 24 Haziran'da verdiğiniz yüzde 54-55'lik desteğin daha fazlasını 31 Mart'ta Burdurlu kardeşlerimiz Cumhur İttifakımıza, belediye başkan adayımıza verecektir. Bundan bizim hiçbir şüphemiz yok." Kurum, Salda Gölü'nü ve kentsel dönüşüm alanlarını ziyaret ettiklerini, belediye başkanlarıyla toplantı yaptığını dile getirerek aslolanın vatandaşı dinleyip onların gönlünü alabilmek olduğunu söyledi. Herkesin gönlünü almak ve herkesin gönlünü kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Kurum, "İşte 31 Mart seçimleri böyle bir seçim, biz tevazu içinde hareket edeceğiz ve herkese ulaşacağız. Aslolan insanlara gidip dertlerini dinleyebilmek, dertlerine çözüm olabilmek, onların penceresinden bakabilmektir. Siz Burdurlu hemşehrilerimiz, bunu her seferinde yaptınız, milli bir duruş sergilediniz. 31 Mart'ta da belediye başkan adayımız Deniz Kurt beyefendiye de her türlü desteği vereceğinizden eminiz." diye konuştu.