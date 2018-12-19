HABER

Bütün Gözler Genç İnstagram Fenomeni Çağrı Şahin’de

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 16:23 | Son Güncelleme

Bildiğiniz üzere çağımızın yeni meslekleri youtuberlık ve fenomenlik. Youtuberlar ve fenomenler günlerinin hemen hemen her anını sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerinin ilgisini çekiyor. Son günlerde hayatımıza yeni bir fenomen dahil oldu. Instagram Fenomeni Çağrı Şahin…

Bütün Gözler Genç İnstagram Fenomeni Çağrı Şahin’de

Çağrı Şahin kimdir?

Belki de birçok insanın merak ettiği isim instagram fenomeni Çağrı Şahin. Ünlü isimlerin takipçisi olduğu Çağrı Şahin, paylaştığı fotoğraflarla ilgi topluyor.

15 yaşında olan genç fenomen, farklı yaşantısı ve gezdiği yerlerle takipçilerinin sayısını her geçen gün katlamaya devam ediyor.

Otomobil tutkunu olduğunu bildiğimiz Çağrı Şahin, Instagram sayfasından farklı yaşantısından anlar ve tatillerde gezdiği ülkelerin paylaşımlarını yaparak ilgi çekiyor.

FARKLI YAŞAMINDAN KARELER PAYLAŞIYOR!

İnstagram fenomeni olmak isteyen birçok kişinin yapamadığını başaran genç instagram fenomeni Çağrı Şahin, farklı yaşantısından kareler paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunuyor.

OTOMOBİL TUTKUNU

Çağrı Şahin’in paylaştığı fotoğraflardan otomobil tutkunu olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce yapmış olduğu açıklamalarda spor otomobilleri sevdiğinden bahseden genç fenomen, takipçilerinden bahsederken ailem demesi dikkatlerden kaçmıyor.

ATV VAZGEÇİLMEZİ!

Off Road yapmayı sevdiğini bildiğimiz Çağrı Şahin’in vazgeçemediği bir diğer tutkusu da ATV’ler. İnstagram hesabından ATV üzerinde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken genç fenomen, paylaştığı fotoğraflarla 7’den 70’e birçok kişinin dikkatini çekiyor.

PAYLAŞIMLARINDA NELERE DİKKAT EDİYOR?

Edindiğimiz bilgilere göre birçok fenomenin aksine Çağrı Şahin, önce kendi beğendiği fotoğrafları ve videoları paylaşmasıyla biliniyor. Hatta konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, paylaştığı içerikleri kendisinin beğenmediği hiçbir içeriği paylaşmayacağını açıklamıştı.

TAKİPÇİLERİNE AİLEM DİYOR!

Sosyal medya fenomenlerinin aksine takipçilerine ailem diye seslenen genç fenomen, paylaşımlarını ailesine yaptığını belirterek; “Ailemin beğenisine sunmadan önce ben beğenmeliyim.” açıklamalarında bulunmuştu.

ÜNLÜ İSİMLERİN TAKİBİNDE!

Genç yaşına rağmen binlerce takipçisi olan Çağrı Şahin aynı zamanda ünlü isimlerin de radarına girmiş durumda.

İnstagram fenomeni Çağrı Şahin’i takip edenlerin arasında başta Kerimcan Durmaz, Nur Yerlitaş, Nihal Candan, Emre Karayel, Çağla Özenli, Berk Atan olmak üzere birçok ünlü isim bulunuyor.

Kaynak: http://cagrisahin.com

Instagram: https://instagram.com/cagrisahin/

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
Telefonunuzu servise vermeden önce bunlara dikkatTelefonunuzu servise vermeden önce bunlara dikkat
Facebook, Netflix ve Spotify gibi 150 şirkete kişisel verilere erişim izni verdiFacebook, Netflix ve Spotify gibi 150 şirkete kişisel verilere erişim izni verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çağrı Şahin Çağrı Şahin Kimdir instagram fenomeni Çağrı Şahin

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadan tanıştı, kabusu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, kabusu yaşadı!

Bu fotoğraf sosyal medyada gündem yaratmıştı! Arkasından bir dram çıktı...

Bu kare sosyal medyada gündem yarattı! Altından dram çıktı

Evde yaptığı sahte alkollü içki sonu oldu

Sahtesini yaptı, kendi sonunu hazırladı!

Yaşlı adamı ikna edemeyen polis, 'üşümemesi' için sobasını yaktı

Polis bir türlü yaşlı adamı ikna edemedi

Mardin'deki 'Galeri Mezar'ın dünyada benzeri yok

Dara Antik Kenti'ndeki 'Galeri Mezar'ın dünyada benzeri yok

'Patroniçeler'e fuhuş baskını!

'Patroniçeler'e fuhuş baskını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.