Bütün Gözler Genç İnstagram Fenomeni Çağrı Şahin’de

Off Road yapmayı sevdiğini bildiğimiz Çağrı Şahin’in vazgeçemediği bir diğer tutkusu da ATV’ler. İnstagram hesabından ATV üzerinde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken genç fenomen, paylaştığı fotoğraflarla 7’den 70’e birçok kişinin dikkatini çekiyor.

Çağrı Şahin’in paylaştığı fotoğraflardan otomobil tutkunu olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce yapmış olduğu açıklamalarda spor otomobilleri sevdiğinden bahseden genç fenomen, takipçilerinden bahsederken ailem demesi dikkatlerden kaçmıyor.

İnstagram fenomeni olmak isteyen birçok kişinin yapamadığını başaran genç instagram fenomeni Çağrı Şahin, farklı yaşantısından kareler paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Otomobil tutkunu olduğunu bildiğimiz Çağrı Şahin, Instagram sayfasından farklı yaşantısından anlar ve tatillerde gezdiği ülkelerin paylaşımlarını yaparak ilgi çekiyor.

15 yaşında olan genç fenomen, farklı yaşantısı ve gezdiği yerlerle takipçilerinin sayısını her geçen gün katlamaya devam ediyor.

Belki de birçok insanın merak ettiği isim instagram fenomeni Çağrı Şahin . Ünlü isimlerin takipçisi olduğu Çağrı Şahin, paylaştığı fotoğraflarla ilgi topluyor.

PAYLAŞIMLARINDA NELERE DİKKAT EDİYOR?

Edindiğimiz bilgilere göre birçok fenomenin aksine Çağrı Şahin, önce kendi beğendiği fotoğrafları ve videoları paylaşmasıyla biliniyor. Hatta konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, paylaştığı içerikleri kendisinin beğenmediği hiçbir içeriği paylaşmayacağını açıklamıştı.

TAKİPÇİLERİNE AİLEM DİYOR!

Sosyal medya fenomenlerinin aksine takipçilerine ailem diye seslenen genç fenomen, paylaşımlarını ailesine yaptığını belirterek; “Ailemin beğenisine sunmadan önce ben beğenmeliyim.” açıklamalarında bulunmuştu.

ÜNLÜ İSİMLERİN TAKİBİNDE!

Genç yaşına rağmen binlerce takipçisi olan Çağrı Şahin aynı zamanda ünlü isimlerin de radarına girmiş durumda.

İnstagram fenomeni Çağrı Şahin’i takip edenlerin arasında başta Kerimcan Durmaz, Nur Yerlitaş, Nihal Candan, Emre Karayel, Çağla Özenli, Berk Atan olmak üzere birçok ünlü isim bulunuyor.

Kaynak: http://cagrisahin.com

Instagram: https://instagram.com/cagrisahin/

