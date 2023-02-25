Bütün gün başlarına bir şey gelmesin diye dua ediyorlar! "Herkes için büyük bir sorun"

Tüm Türkiye İstanbul'da büyük bir deprem olasılığını konuşurken İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇAPA) ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden gelen görüntüler endişe yarattı. Öğrencilerin çekip kaygılarını dile getirdiği karelerde fakültelerdeki binalarda kolon, kiriş ve duvarlarda çatlaklar ve dökülmeler gözler önüne serildi. İntörn Doktor Elif Özerdem "Gün boyu başımıza bir şey gelmesin diye dua ediyoruz" derken ayrıca durumun herkes için büyük sorun olduğuna dikkat çekildi.
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