Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna olası operasyona ilişkin, "Bütün her şey planlandı, programlandı. Her şey ona göre, zamana uygun şekilde devam ediyor." dedi.

Akar, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Operasyon ne zaman, bekleyecek miyiz?" sorusuna Bakan Akar, "Bütün her şey planlandı, programlandı. Her şey ona göre, zamana uygun şekilde devam ediyor." karşılığını verdi.

Başka bir gazetecinin Münbiç Yol Haritası'na ilişkin sorusu üzerine Akar, "Çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz olacak ABD'lilerle. İlgili askerler görüşüyorlar. Bizim temaslarımız, asker arkadaşlarımızın temasları var. Dolayısıyla en üst düzeyde alınan karar çerçevesinde, siyasi çerçevede bunun içi doldurulacak. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Takvim belirlenecek, belirlendiği zaman sizlere açıklanacak." ifadelerini kullandı.

ABD'deki istifalara yönelik değerlendirmesi sorulan Akar, "Kendi kararları, kendi içişleri." yanıtını verdi.