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“Bütün İşaretler İşgalin Eşiğinde Olduğumuzu Gösteriyor”

20.02.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bütün işaretlerin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek üzere olduğunu gösterdiğini belirtirken, Başkan Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

“Bütün İşaretler İşgalin Eşiğinde Olduğumuzu Gösteriyor”

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bütün işaretlerin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek üzere olduğunu gösterdiğini belirtirken, Başkan Joe Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.

Blinken, bu açıklamasıyla birlikte diplomasinin Moskova’yı caydırıp caydırmayacağını görmek için Washington’un son dakikaya kadar her olanağı kullanacağını belirtti.

Blinken bu açıklamasını Amerikan CNN televizyonuna yaptı.

Blinken, Ukraynalı yetkililerin Rusya’ya şimdi yaptırım uygulanması çağrısına mesafeli yaklaştı ve bunun yaptırımların caydırıcılığını kaybettireceğini söyledi.

Amerika Dışişleri Bakanı, işgalin eşiğinde olunduğunu söyledi ve “işgali engellemek için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız” dedi.

Blinken, “Tanklar harekete geçene ve uçaklar uçana kadar diplomasinin Putin’i caydırıp caydırmadığını görmek için her olanağı ve her dakikayı kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la da işgal olmadığı sürece gelecek hafta görüşeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı savaşı önlemeye yardımcı olacaksa Başkan Biden’ın da her an, herhangi bir biçimde Putin’le iletişim kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Macron’dan telefon diplomasisi

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hem Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin hem Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’le telefonda görüştü.

Macron’la Putin’in görüşmesinin 105 dakika sürdüğü belirtildi.

Görüşmede iki ismin Normandiya formatı çerçevesinde çalışmaların yeniden başlatılması,mevcut krize diplomatik bir çözüm bulma ve bunu başarmak için her şeyi yapma ihtiyacı konusunda uzlaştıkları belirtiliyor.

Bu çerçevede önümüzdeki gün ve haftalarda yoğun diplomatik çalışmalar yürütülecek. Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşecek ve bu amaçla Paris'te çeşitli istişareler yapılacak.

Macron’la Putin’in görüşmesinde iki ismin Ukrayna’nın doğusundaki olaylardan kimin sorumlu olduğu konusunda anlaşamadıkları belirtildi.

Macron, gelişmelerden Ukrayna’nın doğusundaki Rus ayrılıkçıları suçlarken, Putin Ukrayna hükümetini suçladı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da yeni haftanın ilk gününde toplanıyor.

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