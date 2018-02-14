Bütün kadınlar ona, o bir tek kadına özeniyor

Özetle, kendisi yaşında birçok kadının hayal edeceği her şeye uzun bir süredir sahip.

Şeyma Subaşı onun izinde

1 / 19 Artık Türkiye'de onu tanımayan kimse kalmadı. Bazıları özenerek, bazıları da kızarak onun her yaptığını takip ediyor. Nasıl etmesin ki! Bir gün dünyanın bir yerinde diğer gün başka bir yerinde. Arabası, yatı bir yana emrinde bir özel jet var. Hayatının aşkıyla evlendi ve ondan bir kız çocuğu sahibi oldu. Özetle, kendisi yaşında birçok kadının hayal edeceği her şeye uzun bir süredir sahip.

2 / 19 Evet, bildiniz Şeyma Subaşı'ndan söz ediyoruz. Acun Ilıcalı ile evlenerek geçen yıla damgasını vuran Subaşı'nın yerinde olmak isteyen, onun hayatına özenen çok sayıda genç kadın var. Durum böyleyken ilginç bir nokta daha var Subaşı'yla ilgili. Herkes kendine özense de onun da özendiği, zaman zaman benzemeye çalıştığı, kıyafet tarzını benimsediği bir ünlü kadın var.

3 / 19 Aslına bakılırsa Şeyma Subaşı'nın hiçbir şey yapmasa bile fiziksel olarak kardeşi hatta ikizi kadar benzeştiği bu ünlü, son dönemlerin en gözde modellerinden Hailey Baldwin. Hollywood'un nüfuzlu ailelerinden birine mensup olan 21 yaşındaki Baldwin ile 27 yaşındaki Subaşı arasındaki fiziksel benzerlik gerçekten dikkat çekici. Öyle ki Baldwin ile New York'ta bir restoranda karşılaşan Subaşı onunla hatıra pozu çektirip Instagram'da paylaştığında takipçilerinden de "ikiz gibisiniz" tarzında yorumlar almıştı.

4 / 19 Subaşı ile Baldwin kimi zaman Instagram paylaşımlarında birbirlerini öylesine "çağrıştırıyorlar ki" şaşırmamak elde değil. İşte iki genç kadının sosyal medyadaki benzer paylaşımları. Sol karedekiler Hande Subaşı, sağdakiler ise Hailey Baldwin. Şaşırtan benzerliği kendi gözlerinizle görün.

5 / 19 İki genç kadının yüz hatlarındaki olağanüstü benzerlik özellikle saçlarını topladıkları pozlarda ortaya çıkıyor.

6 / 19 Subaşı ile Baldwin'in beden biçimleri ve giyim tarzları da birbirinin kopyası gibi.

7 / 19 Bazen kameraya öyle bir açıdan bakıyorlar ki ilk anda hangisinin Subaşı hangisinin Baldwin olduğu anlaşılmıyor.

8 / 19 Bazen kameraya öyle bir açıdan bakıyorlar ki ilk anda hangisinin Subaşı hangisinin Baldwin olduğu anlaşılmıyor.

9 / 19 İki genç kadının kıyafet seçimlerinin benzerliği özellikle bazı Instagram paylaşımlarında çok dikkat çekiyor.

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