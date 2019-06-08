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Bütün köy yağmur duasına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 20:31 | Son Güncelleme

Kütahya merkeze bağlı Turgutlar köyü halkı bu sene 2’ncisini düzenledikleri yağmur duasını geniş katılım ile gerçekleştirildi.Yağışların yeterli olmaması üzerine bir araya gelen yüzlerce vatandaş yağmur duasına çıktı.

Kütahya merkeze bağlı Turgutlar köyü halkı bu sene 2’ncisini düzenledikleri yağmur duasını geniş katılım ile gerçekleştirildi.
Yağışların yeterli olmaması üzerine bir araya gelen yüzlerce vatandaş yağmur duasına çıktı. Köyün harman yerinde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua etti.
Kütahya İl Müftü Vekili Mehmet Uzunca, “Yeşil otların sararmaya başladığı bu günlerde, kardeşlerimizin hazırlamış olduğu bu nezih, bu manidar program ile Allah’ın kulları olarak cebanı hakkın Rahman ismine talip oluyoruz, yağmur bekliyoruz, yağmur istiyoruz, rahmetin tecellisi olarak yağmuru cenabı haktan niyaz ediyoruz. İşte burada bugün bulunuşumuz bunun bir sonucudur. Cenab-ı Hak umduklarımızı bize nasip etsin. Şükürden, sabırdan bizleri mahrum etmesin. Cenabı Hak kurdun kuşun yüzü suyu hürmetine, şu ağaçların hürmetine bu eli dualı ağzı dualı kardeşlerimizin hürmetine yüce Allah bereketi ile arzu ettiğimiz yağmurları bize nasip etsin inşallah" diye konuştu.
Dargınların barıştırılmasının ardından eller semaya kaldırılıp yağmur duası edildi.

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