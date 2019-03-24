"Bütün partilerin tabanlarındaki vatandaşlarımızla kardeşiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz diğer partilerin yönetimlerini eleştiriyoruz ama yanlış yaptıkları, yanlış ilişkilere girdikleri, yanlış ittifaklar kurdukları için ama bunlar diğer partilerin tabanındaki kardeşlerimize dönük değildir. 'Gelin Cumhur İttifakı'na destek verin' diyoruz. Bütün partilerin tabanlarındaki vatandaşlarımızla hepimiz kardeşiz." dedi.

Çelik, partisinin merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'ndeki seçim ofisi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'a bir hafta kaldığını, uzun zamandır gerçekleştirilen çalışmaların sonucunu alacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı adaylarının il ve ilçeleri yepyeni hizmetlerle buluşturacağını ifade eden Çelik, "Adaylarımız, yapılan hizmetleri çok daha ileriye götürmek adına sizden yetki almayı bekliyorlar." diye konuştu.

Çelik, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu terör saldırısındaki caninin, Müslümanları cuma namazı sırasında katleden caninin silahının üstünde yayınladığı manifestoda bazı mesajlar vardı. Bu mesajlarda şunu anlatmaya çalışıyor, bizim tarihimize düşman, İstanbul'un bizim vatanımızın bir parçası olmasına düşman, Cumhurbaşkanımızın liderliğine düşman. Hatta daha ileri giderek bu cani Türkiye'nin ilerlemesinin durdurulması için Cumhurbaşkanımızı hedef göstererek, 'Cumhurbaşkanımızın öldürülmesi gerektiğini' söylüyor. Niye Cumhurbaşkanımızı, Türkiye'yi hedef alıyorlar. Çünkü bizim büyümemiz, vatandaşın verdiği birlik, beraberlik tablosuyla Türkiye'ye kattığı büyük güç, büyük enerji ancak Türkiye düşmanlarını korkutuyor."