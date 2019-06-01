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"Bütün personelimizle kara yollarında olacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 17:33 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: - " (Bayram tedbirleri) Bütün imkan ve kabiliyetimizle buna hava araçları, helikopterler, drone dahil olmak üzere, bütün personelimizle kara yollarında olacağız"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı'da bölge trafik noktalarında devam eden bayram tedbirlerini denetledi.

Bolu'daki denetlemelerinin ardından Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan güzergahlardan olan D-100 kara yolu, Çerkeş ve Ilgaz ilçelerine gelen Çataklı, burada trafik denetimi yapan polis ve jandarma trafik ekiplerine ziyarette bulundu.

Daha sonra Çankırı-Ankara kara yolu bölge trafik noktasında incelemelerde bulunan Çataklı, uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet ederek, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, trafik karnesi ve oyuncak hediye etti.

Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla kara yollarının hareketli olduğunu söyledi.

Bu dönemlerde bayram sevincinin yanında üzüntü ve kederle karşılaşıldığını belirten Çataklı, "Bu sebeple 10 günlük süre içerisinde yoğun tedbirler aldık. Bütün imkan ve kabiliyetimizle buna hava araçları, helikopterler, drone dahil olmak üzere, bütün personelimizle kara yollarında olacağız." dedi.

Alınan tedbirlerle insanların huzur içerisinde seyahat etmelerini sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Çataklı, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede arkadaşlarımızın aldığı tedbirlere bakacağız. Hem şoförlerimizi biraz durdurup sohbet edip mola vermelerini sağlamış hem de bayramlarını kutlamış olacağız. Ayrıca yürüttüğümüz kampanyalarımız var. Özellikle gençlerimizin farkındalığını arttırmak adına kırmızı düdük ve karne veriyoruz, şoförlerimizin neler yaptığını evlatlarımız takip etsin bize destek olsunlar diye. Onları da hatırlatmış oluyoruz. Yoğun bir gayret gösteriyoruz."

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