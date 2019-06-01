İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı'da bölge trafik noktalarında devam eden bayram tedbirlerini denetledi.

Bolu'daki denetlemelerinin ardından Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan güzergahlardan olan D-100 kara yolu, Çerkeş ve Ilgaz ilçelerine gelen Çataklı, burada trafik denetimi yapan polis ve jandarma trafik ekiplerine ziyarette bulundu.

Daha sonra Çankırı-Ankara kara yolu bölge trafik noktasında incelemelerde bulunan Çataklı, uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet ederek, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, trafik karnesi ve oyuncak hediye etti.

Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla kara yollarının hareketli olduğunu söyledi.

Bu dönemlerde bayram sevincinin yanında üzüntü ve kederle karşılaşıldığını belirten Çataklı, "Bu sebeple 10 günlük süre içerisinde yoğun tedbirler aldık. Bütün imkan ve kabiliyetimizle buna hava araçları, helikopterler, drone dahil olmak üzere, bütün personelimizle kara yollarında olacağız." dedi.