"Bütün terör örgütleri İstanbul seçimine odaklanmıştır"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütün terör örgütlerinin İstanbul seçimine odaklandığını belirterek, "Geçen gün karşı karşıya kaldığımız ve önlediğimiz saldırı büyük bir saldırıydı. Zamanı gelince anlatacağız." dedi. Soylu, Esenler'de Trabzonlular Dernekleri ile bayramlaşma programındaki konuşmasında, İstanbul'da yapılan hizmetlere değinerek, şehirde kendilerinden önceki dönemlerde yaşanan sıkıntılara ilişkin bilgi verdi. "Bir de bana diyorlar ki 'Akıllı ol'. Siz aklınızı kaybetmişsiniz oralarda, daha nasıl bulacaksınız onu bilmiyorsunuz, bana akıllı ol diyorsunuz." diyen Soylu, eskiden İstanbul'da çocukların hava kirliliğinden okula gidemediğini söyledi. Süleyman Soylu, şu anda İstanbul'un 2071'e kadar su meselesinde bir problem olmadığını dile getirerek, kentin hava temizliği açısından dünyanın üçüncü temiz şehri olduğunu, Binali Yıldırım'ın seçilmesiyle beraber bu hizmetlerin artarak devam edeceğini anlattı. Ramazan Bayramı'nda geçen yıla ve geçmiş 10 yıla göre trafik kazalarındaki ölümlerin tatilin ilk 5 gününde yüzde 51 düştüğünü belirten Soylu, şimdi dönüş yolu için 185 bin personelin daha görevinin başında olduğunu dile getirdi.

Helikopterle gerçekleştirilen trafik denetimleri yapıldığını aktaran Soylu, "Yavuz Sultan Selim, Osmangazi köprüleri olmasa, Marmaray, Avrasya Tüneli, metrolar, metrobüs, Kuzey Marmara Otoyolu olmasa bu İstanbul'un trafiği ne olur? Felç olur felç. Tayyip Erdoğan 94'te geldi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına. Dediler ki 'İstanbul'da artık başı açıklar sokakta gezemeyecek, otobüslere binemeyecek, belediye hizmetlerinden yararlanamayacak.' gazeteler manşet attılar, haremlik, selamlık diye. Tam 25 yıldır Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı İstanbul'da hiç kimsenin dinine, inancına, kardeşliğine, etnik kökenine, kıyafetine karışılmıyor. İstanbul bir özgürlükler şehri oldu. O söyleyenler de dedikodularıyla kaldılar." diye konuştu. - "Türkiye'yi istikrarsız bir hale getirmek istiyorlar" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok net ve açık şekilde şunu söyleyeyim. Bütün terör örgütleri İstanbul seçimine odaklanmıştır. FETÖ, PKK odaklanmıştır. DEAŞ da İstanbul seçimine odaklanmıştır. Geçen gün karşı karşıya kaldığımız ve önlediğimiz saldırı büyük bir saldırıydı. Zamanı gelince anlatacağız. Neyi önlediğimizi Türkiye gördüğü ve bildiği anda Türkiye'nin çok büyük bir tehlikeden döndüğü ve Türkiye'ye çok büyük bir tuzak hazırlandığı bütün milletimizce kabul edilecektir. Çok açık söyleyeyim. Şimdi söylemiyoruz bunun sebebi var. Çünkü operasyonumuz biraz daha devam ediyor. Bu konuda Türkiye'nin hangi saldırılarla, hangi tehditlerle karşı karşıya kaldığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben o lafı söyledikten sonra 'DEAŞ hareketlendi.' dedikten sonra yakaladıklarımızı tek tek, nerede yakaladığımızı, niçin yakaladığımızı, hangi eylemi yapmak üzere yakaladıklarımızı, nerede, ne kadar mühimmat elde ettiğimizi, ne kadar kalaşnikof, kaç binlerce fişek, kurşun elde ettiğimizi milletimize açıklayacağız. Ama biraz daha devam ediyor, biraz daha işimiz var.

Türkiye'yi istikrarsız bir hale getirmek istiyorlar. Endişem, 23 Haziran seçimini İstanbul'un gücü üzerinden, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışan bir anlayışı ortaya koyacaklar. Yani arkalarına İstanbul'un gücünü alacaklar ve ondan sonra diyecekler ki 'İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i biz aldık.' Diyecekler ki 'Hadi gelsin bakalım'. Türkiye'nin önümüzdeki 4 yılını heba ettirmeye çalışacaklar. Ne olursunuz Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetine bu fırsatı vermeyin, vermemenizi istirham ediyorum. Bir ideolojik kavga başlatacaklar Türkiye'de. Bir siyasal çatışma başlatacaklar ve Türkiye'nin huzurunu altüst etmeye çalışacaklar. Şu önümüzdeki 4 yılı, memleketimizin gücüyle, insanımızın dirayetiyle hedeflerimizle beraber hep birlikte buluşturalım. 23 Haziran'da, tam 17 yıldır ortaya koyduğunuz gibi yine Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek vererek ne olursunuz ortaya koyun." - "Allah bunların eline kimseyi düşürmesin" Bakan Soylu, İstanbullu seçmenin önünde iki aday olduğunu dile getirerek, Binali Yıldırım'ın Türkiye'ye çok önemli hizmetlerde bulunduğunu aktardı.