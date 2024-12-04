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Bütün ülke karanlığa büründü! Hükümet çağrı yaptı; 'Evde kalın'

04.12.2024 21:20
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Küba bir kez daha karanlığa gömüldü. Küba'nın en büyük elektrik santrallerinden Antonio Guiteras'da meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde milyonlarca kişi bir kez daha karanlığa gömüldü.

Bütün ülke karanlığa büründü! Hükümet çağrı yaptı; 'Evde kalın'

Küba'da elektrik sıkıntısı devam ediyor. Matanzas’ta bulunan ülkenin en büyük elektrik santrallerinden Antonio Guiteras’da yerel saatle 02.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Hükümet, okulları kapatırken, resmi işlerde çalışmayanlara elektrik geri gelene kadar evde kalmaları çağrısında bulundu.

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"ADIM ADIM İLERLİYORUZ"

Küba Enerji Bakanı Vicente de la O'Levy, Antonio Guiteras Elektrik Santrali arızalandığında diğer bazı büyük elektrik santrallerinin de bakımda olduğunu ve bunun da şebekeyi elektriksiz bıraktığını ifade etti. Antonio Guiteras Elektrik Santrali’nin yarına kadar tamamen devreye girmesinin beklendiğini belirten O'Levy, hastanelere ve su pompalama tesislerine elektrik sağlanması konusunda öncelik verildiğini açıkladı. O'Levy, “Çok yetenekli uzmanlarımız var ve hepsi işin içinde. Adım adım ilerliyoruz” dedi.

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ELEKTRİK ŞEBEKESİ ÇÖKMÜŞ DURUMDA!

Türkiye'den gelen yüzer enerji santrali, hastaneler ile şehrin bir kısmına elektrik sağlıyor. Yetkililer, Türkiye'den gelen yüzer enerji santralinin başkent Havana açıklarında elektrik ürettiğini ve hastaneler ile şehrin bir kısmına elektrik sağladığını söyledi.

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Küba'nın elektrik şebekesi, yakıt kıtlığı, doğal afet ve ekonomik kriz nedeniyle neredeyse tamamen çökmüş durumda. Elektrik santralleri, Venezuela, Rusya ve Meksika'dan yapılan petrol ithalatının azalmasıyla bu yıl tam bir krize girdi ve iki ay boyunca ülke çapında birden fazla elektrik kesintisi yaşandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Küba Hidroelektrik Santrali
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